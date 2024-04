¿Cuándo se juega la vuelta de la eliminatoria entre PSG y Barça?

El sorteo de los cuartos de final emparejó al FC Barcelona contra el Paris Saint-Germain, dos conjuntos con una larga historia de rivalidad en Europa y con algunos regresos destacados a can Barça como Luis Enrique u Ousmane Dembélé. El vencedor de ambos enfrentamientos se vería las caras con el ganador de la serie entre Atlético de Madrid y Borussia Dortmund, mientras que por el otro lado del cuadro estarán el Real Madrid vs Manchester City y el Bayern vs Arsenal.

Los dos conjuntos no se veían las caras desde la temporada 2020/21. En esa ocasión, los parisinos se clasificaron para los cuartos de final después de un hat-trick de Kylian Mbappé en el Camp Nou. Anteriormente, los azulgranas habían superado en tres ocasiones consecutivas a los parisinos, en 2017 con el famoso 6-1, en 2015 con una exhibición de Luis Suárez y en 2013 en una eliminatoria que se decidió por el valor doble de los goles fuera de casa.

Esta temporada, el resultado de la ida (2-3) deja abierta la eliminatoria para la vuelta con ligera ventaja culé. Con los antecedentes en la mano, el equipo que juega la vuelta en casa tiene más posibilidades de llevarse el gato al agua. Este segundo partido se disputará en Montjuïc, escenario en el que el Barça tan solo ha perdido una vez contra los franceses.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta?

El FC Barcelona - Paris Saint-Germain, vuelta de los cuartos de final de la Champions League, se disputará el próximo martes 16 de abril a las 21 horas (CET) en el estadi Olímpic de Montjuïc. El partido se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones. También se podrá seguir a través de la retransimisión que les ofrecemos en SPORT.