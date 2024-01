¿Por qué el Barça está pendiente del Mozambique-Ghana?

La Copa Africana de Naciones, que como la Copa de Asia se juega por estas fechas, ha entrado en la tercera y última jornada de la fase de grupos. Son muchos los equipos que han perdido a futbolistas importantes y que están pendientes del devenir de las selecciones donde juegan.

El FC Barcelona no cuenta con ningún futbolista en la CAN pero tiene igualmente un ojo puesto en el campeonato que se disputa en Costa de Marfil. Para seguir de cerca a jugadores interesantes, pero también por otro motivo relacionado con el duelo de este miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey en San Mamés.

Uno de estos partidos es el que se juega la noche de este lunes (21.00 horas) entre Mozambique y Ghana por el grupo B. A la misma hora se juega el otro partido del grupo, que enfrenta a Egipto con Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo que cuenta en sus filas con el delantero del Rayo Vallecano, Bebe, autor de un gran gol en el lanzamiento de una falta lejana en la goleada 3-0 a Mozambique.

La selección de Ghana, a priori una de las grandes favoritas para el título, no ha arrancado también, y de hecho, está contra las cuerdas en el torneo. Los de Chris Hughton perdieron precisamente ante Cabo Verde en el debut (1-2) y empataron contra Egipto (2-2) por lo que solamente suman un punto y podrían quedar eliminados incluso ganando a Mozambique, en el caso de que los egipcios derrotaran a los caboverdianos.

Una cuestión de raíces

En Ghana juega el delantero del Athletic Club Iñaki Williams. Curiosamente, su hermano menor, Nico, defiende la camiseta de la selección española, pero Iñaki decidió decantarse el pasado verano por la selección del país originario de sus padres, que llegaron a Bilbao tras múltiples peripecias en busca de una vida mejor. Para el delantero, jugar con Ghana es una manera de reencontrarse con sus raíces.

Iñaki Williams debutó con Ghana a los 28 años en septiembre de 2022 y tres meses después, jugó el Mundial. Jugó los tres partidos de una selección que no tuvo opciones y no marcó. Tampoco ha visto puerta de momento en la CAN. Fue suplente ante Cabo Verde (28 minutos) y titular frente a Egipto (78'), donde cometió un error que propició un gol de los 'faraones'.

En el Barça están pendientes de este partido porque, en el caso de que Ghana quede esta noche de lunes eliminada, Iñaki Williams podría tener opciones de disputar el duelo copero contra los azulgranas.

Le tiene tomada la medida al Barça

Es una opción que se ha especulado en Bilbao estos últimos días. Lógicamente, no se le esperaría en el conjunto titular al no haber podido trabajar con Ernesto Valverde, pero sí estar en el banquillo y tener minutos.

Iñaki Williams le ha marcado 6 goles al FC Barcelona en 25 partidos y 4 han sido en la Copa del Rey. Le tiene tomada la medida a los azulgranas y su sola presencia en la convocatoria supondría una dosis de moral para la afición y el vestuario rojiblanco.