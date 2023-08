El Barça no ha movido ficha por Joao Félix

El club blaugrana está informado de su situación, por por ahora no ha negociado nada El jugador sabe que las prioridades son otras y que solo le podrían inscribir si hay salidas

Por ahora mucho ruido y pocas nueces. El Barça todavía no ha movido fichar por Joao Félix y podría no hacerlo en este fin de mercado si no tiene la seguridad de que tendrá espacio en ataque y podrá ser inscrito sin problemas. El club blaugrana está perfectamente informado de la situación y del deseo inequívoco del portugués por fichar, pero no negociará nada hasta los últimos días de mercado y es posible que, incluso, no pueda hacerlo. Su nombre está encima de la mesa, pero la decisión final no está tomada.

Joao Félix se ofreció ya a principios de verano a través de su agente y una vez se supo que el Chelsea no iba a aplicar la opción de compra sobre el portugués. Su agente, Jorge Mendes, aseguró al club blaugrana que a finales de mercado podría salir por una cesión atractiva desde el punto de vista económico, pero la carpeta se guardó al no ser una prioridad en la planificación.

Mendes y el jugador forzaron el caso cuando Joao Félix salió públicamente a expresar su deseo de fichar por el Barça. Las declaraciones del futbolista sorprendieron en el club blaugrana, pero tenían la clara estrategia del agente de mover el árbol para que el Barça reaccionase y se acabase de romper la relación del futbolista con el Atlético. Con el club blaugrana solo consiguió que se volviera a debatir internamente su nombre y con el Atlético sí que provocó un terremoto que acabará con la salida del futbolista en este mercado.

En los últimos días, Mendes ha vuelto a insistir con el tema: Joao Félix prioriza absolutamente venir al Barça y está dispuesto a todo. Primero, va a bloquear cualquier otra oferta para obligar al Atlético a cederle al Barça a buen precio y también se rebajaría la ficha hasta la cifra que le permitiese su inscripción como blaugrana. En el Barça saben que sería una negociación relativamente rápida, pero hay demasiados jugadores ofensivos en la plantilla y se busca otro perfil de jugador para completar el ataque.

Por ahora no hay acuerdo de ningún tipo y todo se gestionará en la última semana de mercado siempre que el Barça tenga suficiente límite salarial y se produzca alguna salida. Joao Félix tiene ya alguna salida alternativa de última hora -podría ser el Benfica- pero no la activará hasta conocer la predisposición del club blaugrana a firmarle.