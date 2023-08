Las salidas se estancan en el Barça: Ansu y Ferrán no quieren irse

El club es más partidario de la marcha del canterano, pero ni él ni su entorno lo ven claro El Barça, incluso, abogaría por una cesión para que pueda jugar muchos minutos

El Barça entra en la fase final del mercado con el reto de colocar a varios jugadores, condición indispensable para que puedan llegar los refuerzos demandados por Xavi. La idea, desde el inicio del verano, era abrir la puerta a algunos atacantes, pero todo se ha ido demorando. El club ha vuelto a apretar, pero tanto Ansu Fati como Ferrán Torres no tienen intención de salir y así lo han reiterado al Barça. Aún se confía en poder reconducir la situación, sobre todo, con Ansu.

Hay overbooking ofensivo a pesar de la salida de Osumane Dembélé. La irrupción de Lamine Yamal y las buenas prestaciones mostradas por Abde hacen que el Barça haya acelerado gestiones para encontrar destino a Ansu o Ferrán. Los dos pudieron comprobar en Getafe que van a tener muy complicado entrar en las rotaciones esta temporada y el Barça prefiere que jueguen.

Ferrán tiene más opciones de seguir porque Xavi considera que puede ser un buen recambio a Lewandowski como opción a la delantera hasta que no llegue Vitor Roque en enero. El ex del City se ha preparado a conciencia esta pretemporada y está en un buen momento de forma, pero por ahora no basta. Su rol, si sigue, será secundario y parece improbable que regrese a la banda, dónde el equipo tiene ya otros recursos.

El tema que más preocupa es el de Ansu. El Barça intentó que saliera hacia el Wolverhampton a principios de verano en una operación de intercambio con Rúben Neves. Ni su propio agente, Jorge Mendes, que había ideado el canje, pudo convencer al canterano. Ansu quería realizar la pretemporada y la realidad es que se le ha visto con más chispa y velocidad.

Ansu fue el tercer cambio ofensivo en Getafe quedándole claro que, por ahora, está por detrás de los titulares y de Lamine Yamal y Abde. De hecho, el marroquí tiene todas las opciones para suplir al sancionado Raphinha ante el Cádiz. En el club siguen confiando en Ansu pero entienden que debe jugar. La idea era traspasarle por la actual situación económica, pero se ha abierto la puerta a una cesión si así el jugador se siente más cómodo ya que seguiría vinculado al Barça.

El club blaugrana quiere utilizar el ahorro en fichas para traer un refuerzo ofensivo diferente al perfil de Ansu o Ferrán. Y tienen el OK técnico a pesar de que Xavi sigue navegando públicamente cuando habla de Ansu. En cualquier caso no se forzará el asunto, aunque Mendes sabe de las intenciones del Barça y entiende la situación. Pueden pasar muchas cosas antes del cierre de mercado, pero todo depende de Ansu.