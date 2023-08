El Barça, abierto a una cesión de Ansu Fati

El club blaugrana quiere que tenga minutos, pero no forzará la salida El futbolista, por ahora, no ha expresado su deseo de salir, pero sabe su situación

Mucho se está hablado del futuro de Ansu Fati en estos últimos días de mercado. El futuro del delantero blaugrana es incierto aunque no se han dado pasos ciertos para una salida en este mes de agosto. El Barça le abriría, incluso, la puerta para una cesión y su entorno es consciente de ello ya que el objetivo es que pueda disponer del máximo de minutos posible para recuperar su mejor nivel. Por ahora, Fati no ha mostrado interés alguno en marcharse pero el escenario está abierto y puede pasar de todo.

Xavi ya ha dejado claro, al igual que Deco, que Ansu es patrimonio del club y un activo. En ningún caso, el club blaugrana va a malvender al futbolista pero también le han explicado cual es su situación y el canterano parte en clara inferioridad para tener minutos. Por delante de él en las rotaciones está Raphinha, Abde y Lamine Yamal y es probable que el Barça firme a otro atacante antes del cierre de mercado. No será titular y podría repetirse lo sucedido la temporada pasada en la que el jugador tuvo minutos a cuentagotas y prácticamente no participó en los partidos importantes.

Ante esta tesitura, el Barça ya lo colocó en el mercado desde el incio de verano, pero Ansu no quiso salir hacia el Wolverhampton. A pesar de que su agente, Jorge Mendes, le aconsejó aceptar, el futbolista se cerró en banda y el tema no se concretó para evitar tensiones mayores. Desde entonces, Mendes ha tratado su caso con máxima delicadeza porque sabe que Ansu no es partidario de marcharse. El agente ya ha hecho su trabajo, pero entiende que debe ser el club el que convenza al jugador si debe salir.

El canterano volverá a comprobar este fin de semana su rol en el equipo con Raphinha sancionado. Parece que no será él el elegido para salir en el once y eso podría ser un duro golpe. A pesar de los rumores que aseguran que Ansu había abierto la puerta a una salida, en el club no saben nada de ello y su entorno personal lo niega taxativamente. Hasta el momento no ha dado un paso para marcharse y es probable que no lo haga, aunque podría cambiar de opinión en los últimos días de mercado. El jugador está convencido de sus posibilidades, se encuentra mucho mejor físicamente y ve opciones de luchar por la titularidad.

El Barça estaría dispuesto, incluso, ha abrir la puerta a una cesión si el jugador se encuentra más cómodo así. Mantendría su vinculación con el Barça y podría jugar en algún equipo al máximo nivel siendo mucho más protagonista. Es una opción que está encima de la mesa y que podría ser más atractiva para equipos de primerísimo nivel ya que no supondría una operación tan arriesgada. Lo que tiene claro el Barça es que si Ansu no sale, no se firmará a otro delantero.