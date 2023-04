Barça y Mateu Lahoz: una crónica de desencuentros

El colegiado valenciano será el encargado de dirigir el duelo de los blaugrana ante el Girona Entre sus polémicas destaca el gol anulado a Messi que dejó al Barça sin el título de Liga en 2014

El FC Barcelona y Antonio Mateu Lahoz volverán a cruzar sus caminos este Lunes de Pascua en el encuentro que se disputará en el Spotify Camp Nou frente al Girona, correspondiente a la 28ª jornada de La Liga. Será el tercer encuentro en que coincidan esta temporada, tras el 0-3 contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y el 1-1 en el derbi barcelonés ante el Espanyol.

Por todos es conocida la manera de arbitrar de Mateu Lahoz: siempre opta por el diálogo -en ocasiones de manera excedida- y apuesta por un juego corrido y más permisivo. Sin interrupciones, algunas de ellas, clamorosas. A diferencia de otros colegiados con una actitud más autoritaria, el valenciano siempre apuesta por dar explicaciones de sus decisiones a los implicados.

Esta manera de actuar tiene adeptos y detractores, aunque cada vez más de este segundo grupo. Lo cierto es que desde su debut arbitrando en Primera División en 2008, son más de 200 encuentros dirigidos, convirtiéndose en uno de los 'referees' más populares y carismáticos del campeonato.

Mateu Lahoz ha dirigido 48 partidos al FC Barcelona, cuyo balance es el siguiente: 34 victorias, seis empates y siete derrotas; siendo el conjunto blaugrana el segundo de la Liga que más veces ha arbitrado, por detrás del Atlético de Madrid (52). A los culés les ha mostrado 154 tarjetas amarillas, seis expulsiones y cinco penaltis a favor; mientras que para sus rivales ha mostrado 134 cartulinas amarillas, cuatro expulsiones y ocho penas máximas favorables.

Un error que costó una Liga

Barça y Atlético de Madrid se jugaban el título de Liga en la última jornada la temporada 2013/14, con Mateu Lahoz de colegiado. Los blaugrana necesitaban sumar los tres puntos para alzarse con el título, mientras que una derrota o un empate supondría el campeonato para los colchoneros. Los del 'Tata' Martino se adelantaron en el marcador con un tanto de Alexis Sánchez, pero Godín situó el empate en la reanudación.

Pocos minutos después, Leo Messi anotó un gol totalmente legal, pero Mateu decidió anularlo por fuera de juego. Las repeticiones confirmaron que Messi se encontraba adelantado, aunque el balón no procedía de Cesc Fábregas, sino de Diego Godín, por lo que el tanto debería haber subido al marcador del Camp Nou y el título de Liga, a las vitrinas del museo blaugrana.

Años más tarde, el valenciano reconoció su error y se hicieron públicas las disculpas que ofreció al FC Barcelona por su error. "Ojalá hubiera estado el VAR", reconoció posteriormente.

"No sabe hablar"

Otra 'liada' de Mateu Lahoz con el Barça se produjo en un duelo contra el Sevilla en el Camp Nou de 2019. El partido ya estaba visto para sentencia con el 4-0 y Valverde optó por hacer efectivo el debut de Ronald Araujo con el primer equipo, tras la lesión de Todibo. El central uruguayo cometió falta sobre Ocampos en un uno contra uno ante Ter Stegen y el colegiado valenciano no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa.

En estas, apareció Dembélé -quien empezaba su tercera temporada como blaugrana- y Mateu entendió que el galo espetaba "muy malo". Acto seguido, Ousmane era expulsado de inmediato. Todos los compañeros del delantero no daban crédito. Piqué le explicaba al colegiado que había dicho "muy mal" y Messi le preguntó directamente "¿qué te ha dicho?". A la respuesta del árbitro, Messi le insistió: "¡no sabe hablar, no sabe hablar!". El marcador no se movió, pero el Barça acabó con nueve jugadores.

Baile de tarjetas

El último encuentro dirigido por Mateu Lahoz al Barça también acabó en polémica. Fue el 31 de diciembre de 2022 en el derbi barcelonés en el Spotify Camp Nou, contra el Espanyol. El valenciano batió su récord de tarjetas mostradas: 17 cartulinas amarillas, dos rojas (como consecuencia de las dobles amarillas) y otra expulsión corregida por el VAR. De hecho, siete de las ocho cartulinas mostradas a los blaugrana fueron por protestar.

"A mí me gusta, me pitó mucho de jugador. Habla mucho y esto es positivo. El árbitro es un juez y no puede estar nervioso, y él no lo está. Es difícil hacer de árbitro, él te lo argumenta. Me gusta mucho", decía Xavi Hernández en la previa del encuentro frente a los blanquiazules. En la rueda de prensa posterior "Es un árbitro que transmite la sensación de tener el control de los partidos, pero hoy no ha sido así. No le culpe, el empate es culpa nuestra", argumentó.

Nuevamente, volvió a ser el protagonista, a acaparar todos los focos y a no dejar contento ni a un equipo ni al otro. Se dio la curiosidad que su anterior encuentro dirigido fue en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Países Bajos mostró 17 tarjetas amarillas y una roja (fruto de una doble amonestación).