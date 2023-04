Ter Stegen puede asegurar su primer Zamora contra el Girona

Este lunes, el guardameta alemán alcanzará el número de participaciones mínimas (28) para poder optar al premio al portero menos goleado de Primera División Si disputa más de 60 minutos en el derbi catalán, el arquero del Barça tendrá garantizado el galardón y solo lo podrá perder en el probable caso de que siga jugando

Marc-André ter Stegen alcanzará contra el Girona el número de participaciones mínimas (28) para poder optar al Trofeo Zamora, el premio al portero menos goleado de Primera División. Si el guardameta del FC Barcelona, que registra unos números absolutamente espectaculares en la competición doméstica –solo ha encajado nueve tantos en 27 jornadas– juega más de 60 minutos en el derbi catalán, tendrá asegurado el galardón y solo lo podrá perder en el probable caso de que siga jugando.

El teutón tiene un coeficiente de 0,33 dianas en contra por partido. Sus principales perseguidores –Jan Oblak (0,68 tantos en contra por duelo), Thibaut Courtois (0,86) y Álex Remiro (0,96)– están tan lejos que no podrían igualarle aunque jugaran las 11 jornadas restantes de competición doméstica y no recogieran ni una vez el esférico del fondo de las mallas. Gerónimo Rulli (0,71), que en invierno dejó el Villarreal y fichó por el Ajax, no llegará a las 28 participaciones por razones obvias y, por consiguiente, no optará a la distinción.

En su noveno curso con el FC Barcelona, Ter Stegen lo tiene todo a favor para relevar a Yassine Bounou y llevarse por primera vez la condecoración. Y de hacerlo con unas cifras históricas: nadie ha ganado el trofeo con un coeficiente como el que registra actualmente. El récord lo comparten, con un factor de 0,47, Paco Liaño (1993/94) y Jan Oblak (2015/16). Veremos si esto influye en la cantidad de compromisos que dispute hasta el final de la temporada, aunque hasta que los de Xavi no certifiquen matemáticamente el título de Liga no se moverá de la portería.

¿Oportunidad para Iñaki Peña?

Si los culés cantan el alirón con varios encuentros de margen para el final de una temporada sin alicientes más allá del torneo de la regularidad, el técnico egarense podría premiar la paciencia de un Iñaki Peña cuyo futuro sigue en el aire. El alicantino, a sus 24 años, necesita mucho más protagonismo del que está teniendo como suplente de Ter Stegen. Parece que las negociaciones van bien encaminadas. Tener oportunidades en los últimos meses de competición podría ayudar a acabar de desencallarlas.