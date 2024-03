El Barça entrena con el juvenil con Araujo y Christensen al margen

Antepenúltima sesión del FC Barcelona antes del partido de este sábado en Montjuïc ante la UD Las Palmas. En el entrenamiento llevado a cabo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper han participado los futbolistas disponibles de la primera plantilla que se han quedado en Barcelona durante el parón internacional.

Hablamos de Vitor Roque, Iñigo Martínez, Oriol Romeu, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Iñaki Peña y Ferran Torres. Este último continúa sin el alta médica, pero se ejercita ya con normalidad con el grupo y, por fin, se espera que entre en la lista este sábado ante Las Palmas.

CON EL JUVENIL

Los disponibles de la primera plantilla se han entrenado con el Juvenil A que dirige Òscar López. Con la presencia también de Marc Casadó, Pocho Román y Mamadou Mbacke. No han aparecido todavía los internacionales, que han tenido día de descanso (muchos jugaron ayer por la noche) y que se espera que regresen (todos sanos) este jueves para la penúltima sesión antes del partido a las 11:00.

Ronald Araujo, con la camiseta de Uruguay / EFE

Además, al margen del grupo han entrenado Ronald Araujo y Andreas Christensen. El uruguayo fue liberado por Marcelo Bielsa y no ha participado en ninguno de los dos partidos de Uruguay en este parón. Ha realizado trabajo específico, puesto que tiene unas pequeñas molestias en el muslo. A priori, estará para el sábado pero veremos si Xavi prefiere darle descanso o no en el once.

CHRISTENSEN, KO DESDE EL ATLÉTICO

Por su lado, el danés no viajó con Dinamarca por unas molestias en el tendón de Aquiles que le hizo perderse el duelo ante el Atlético. De hecho, se resintió en el calentamiento y tuvo que entrar Fermín López por él.