El Barça duda del futuro de Pablo Torre

Pablo Torre ha acabado haciéndose un hueco poco a poco en el Girona. Su calidad es indiscutible, pero en el Barça se duda de su futuro ya que su rendimiento ha sido bueno, se ha asentado en Primera pero aún lo ven lejano de la primera plantilla blaugrana por la competencia que hay en el centro del campo. Pablo Torre regresará de su cesión en junio y todo indica que deberá buscarse acomodo un año más salvo que el nuevo entrenador blaugrana le quiera sí o sí.

El ex del Racing de Santander estuvo un año casi perdido entre el filial blaugrana y el primer equipo prácticamente sin minutos. El área deportiva tenía claro que no podía seguir más tiempo parado y dieron el OK a su cesión al Girona ya que tenían claro que podía coger protagonismo. Inició el curso con muy poco protagonismo, pero se ha ido haciendo con hueco en la titularidad poco a poco en un año en el que el Girona ha rendido de maravilla y se ha convertido en el equipo revelación de la Liga.

El dilema llega ahora a finales de temporada. A Pablo Torre le gustaría volver para ganarse un puesto en el Barça y es probable a que el club acceda a que haga la pretemporada con el primer equipo, sobre todo si hay cambio de entrenador. Nadie duda de su talento, pero aún le ven verde en algunos aspectos y tienen claro que no sería muy protagonista en el próximo proyecto. Tanto para el Barça como para el jugador es clave que siga progresando como activo importante de cara al futuro.

El Barça va a estudiar casos como el suyo o el de Faye, al que también le buscan varios equipos de Primera División tanto aquí como el extranjero. La prioridad sería una cesión pero el Barça necesita generar ingresos por lo que se podría contemplar una venta con opción de recompra tal y como se hizo con Chadi Riad. La fórmula da éxitos ya que al final quien asume el riesgo es el club comprador y el Barça mantiene los derechos finales sobre el futbolista.