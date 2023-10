En el Barça andan 'mosca' con De la Fuente

En el club azulgrana no han gustado las últimas palabras del seleccionador respecto a Lamine Yamal El Barça no quiere sobrepresionar mediáticamente al joven delantero

En el Barça están molestos con Luis de la Fuente. Mientras en el club azulgrana intentan mimar a Lamine Yamal tanto en lo deportivo como lo mediático, el seleccionador español hizo ayer viernes unas declaraciones respecto al joven talento que no han sentado bien en el seno del conjunto catalán. Entienden que no hubo mala fe, pero consideran erróneo el discurso del técnico nacional.

Durante su rueda de prensa con motivo del anuncio de la convocatoria de cara a las inminentes jornadas de selecciones, De la Fuente se refirió así respecto a Lamine. "Hay que cuidar a Lamine porque es joven, pero cuando Messi o Maradona tenían 16 años, cuestionar que jugasen ahora parecería un sacrilegio visto con el tiempo", aseguró el seleccionador, que no tuvo reparos en comparar al joven azulgrana con los dos jugadores más grandes de la historia del fútbol.

Xavi ya marcó la línea a seguir con el joven crack

El mensaje de De la Fuente no ha sentado nada bien en Can Barça, donde consideran que al jugador no se le hace ningún favor metiéndole en la misma frase que Messi o Maradona. De hecho, no hace ni una semana que Xavi se expresó en una dirección totalmente opuesta. "A Lamine no le hacemos ningún favor si le vamos comparando con Messi. Es verdad que las expectativas son enormes, lo está demostrando, pero vamos a ver el futuro. Pero compararle con Messi... ya hemos visto que a todos los jugadores que han sido comparados con Messi no les ha ido nada bien", dijo el egarense en la previa del choque ante el Porto.

Y es que el técnico azulgrana no solo intenta proteger mediáticamente a Lamine, sino también deportivamente. Xavi recordó que el delantero todavía está en fase de crecimiento y eso conlleva cierta penalización a nivel físico. De ahí que el de Terrassa dosifique las titularidades de Lamine.

Un acto de renovación 'austero'

No solo eso. El club también piensa en no sobreexponer al atacante. Recientemente, Lamine firmó su renovación hasta 2026 pero lo hizo en un acto privado en la Ciudad Deportiva. A diferencia de Balde, que había ampliado pocos días atrás, la firma de la renovación de Yamal no fue abierta a los medios de comunicación.

De poco sirve, creen en el Barça, que ellos intenten cuidar la presión mediática sobre el joven extremo si después hay quien no tiene ningún reparo en compararle con Messi o Maradona.