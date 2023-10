La 'maldición del tobillo' acecha al Barça

Roque fue el primero en caer, le siguió Frenkie y el último ha sido Lewy; todas causadas con el denominador común de entradas muy duras Charlamos con el podólogo y osteópata Alejandro Bayo para conocer cada caso y posibles consecuencias si se precipita la vuelta a los terrenos de juego

Parece que nos haya mirado un tuerto, debe pensar Xavi Hernández. En las últimas semanas las lesiones de tobillo están afectando de lleno al Barça. Tanto para los que están (Lewandowski y Frenkie de Jong) como a los que se espera como agua de mayo (Vitor Roque).

En apenas un mes de tiempo los tres han caído por entradas durísimas a la altura del tobillo. Diferentes pronósticos y concreciones, pero mismo trasfondo. El 21 de septiembre Nico Hernández, jugador del Inter de Porto Alegre, cazó al joven atacante brasileño fichado por el Barça para el próximo mes de enero. Esguince grado 3, dos ligamentos rotos y sindesmosis afectada. Dos días después, el día 23, caía Frenkie de Jong. “Una lesión de la sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho”, rezaba el parte médico oficial del Barça. Baja mínimo hasta el mes de noviembre.

LO DE LEWY, NI FALTA

El último en entrar en la enfermería, un Robert Lewandowski que sufrió una fuerte contusión en la tibia. Ojo, el colegiado Taylor ni siquiera pitó falta cuando David Carmo frenó un contraataque de forma manifiesta. Y con excesiva agresividad, visto lo visto. A priori debía quedarse en eso, pero las pruebas realizadas el día después de Oporto dejaban el peor veredicto: un mes de baja, casi seguro se pierde el clásico. Esguince de tobillo de grado dos y posible edema en la zona tibial.

CONSECUENCIAS

“La sindesmosis es una membrana que une la tibia y el peroné en la porción más baja. Está por encima de los maleolos peroneal y tibial y estabilizan la mortaja para evitar que el peroné, cuando se hacen movimientos más extremos, se abra y se separe de la tibia”, nos cuenta el osteópata y pódologo Alejandro Bayo, que trabaja con el Futsal Santa Coloma y lo ha hecho con el Joventut de básquet y la UE Sant Andreu, entre otros. ¿Cuál es el tratamiento a seguir?.

Vitor Roque, segundos después de caer lesionado | Instagram

“A nivel quirúrgico no se requiere cirugía en principio a no ser que sea una rotura muy grande. Con una buena inmovilización y con factores de crecimiento, diatermia, todo lo orientado a la cicatrización del tejido y luego la readaptación a la carga. Tanto Vitor Roque como Frenkie de Jong la lesión es parecida. ¿Por qué parece que puede ser más grave? Porque no es un ligamento al uso, es una estructura que no tiene fácil acceso, no se puede manipular de la misma manera. Se tiene que ir reparando por si solo y con las terapias biológicas”, nos cuenta Bayo.

LA PIERNA DE APOYO

El caso del delantero polaco fue extraño. En un principio todo apuntaba a un fuerte golpe en la tibia. De hecho, se le aplicó hielo en esa zona. Pero el dolo era muy intenso y se agudizó a día siguiente. Mal augurio. “La lesión de Lewandowski es una patada directa en la pierna de apoyo. A Balde le pasó igual. En el vídeo se observa cómo le dan un fuerte golpe en la tibia y eso le hace que se le desoriente la posición del pie y se le acabe haciendo el esguince, al parecer de grado 2. Si un grado 3 son dos meses y medio/tres en un grado 2 en un mes-mes y medio los ligamentos pueden estar reparados. El tema de la contusión habría que saber el alcance. Si simplemente es una contusión de parte blanda o le han podido incluso hacer un edema oseo en la tibia y eso necesitará mucho reposo y magnetoterapia”, analiza Bayo.

Lewandowski se lesionó ante el Porto | AFP

En el caso de Vitor Roque, por cierto, no tuvo nada que ver la superficie (césped artificial). Es una lesión venida puramente de traumatismo.