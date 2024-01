Xavi, coleccionista de tarjetas

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, vive los partidos desde la banda igual que lo hacía dentro del terreno de juego: con intensidad y pasión. Es su forma de entender el fútbol. El entusiasmo y la energía del egarense lo han llevado a ver una tarjeta roja y ¡17 amarillas!

"En el banquillo siempre hablo, soy pasional, protesto, me enfado, vivo el partido... Así me ha ido bien y es difícil cambiar", confesó Xavi después del partido contra el Oporto en el estadio Do Dragao, donde fue amonestado por protestar.

Xavi, en el capítulo disciplinario, no tiene comparación con los últimos entrenadores del FC Barcelona. El que más se acerca a su colección de amonestaciones es Pep Guardiola. El técnico de Santpedor, en las cuatro temporadas que dirigió los destinos técnicos del equipo, sufrió tres expulsiones y vio tres tarjetas amarillas.

El entrenador egarense fue expulsado por primera vez esta temporada, concretamente en el campo del Getafe, por protestar después de ser advertido por Soto Grado. Fue sancionado con dos partidos (Cádiz y Villarreal). Sin embargo, donde se diferencia del resto de técnicos es en las tarjetas amarillas: ha visto 16.

En su primera campaña (2021-22) fue amonestado en 5 partidos (Sevilla, Atlético, Sevilla, Eintracht y Rayo) y en la segunda (2022-23) en 8 (Inter, Athletic, Osasuna, Espanyol, Girona, Almería y Real Madrid -en dos ocasiones-). En el presente ejericio (2023-24) suma una expulsión (Getafe) y cuatro amarillas (Oporto, Atlético, Las Palmas y Barbastro).

Guardiola, Vilanova y Martino

Guardiola, por su parte, fue expulsado en tres partidos (Bayern Múnich, Osasuna y Almería) y vio cuatro amarillas (Athletic, Valencia, Osasuna y Sporting) a lo largo de sus cuatro temporadas en el banquillo del FC Barcelona. Todas las amonestaciones fueron por protestar.

Tito Vilanova, en la campaña 2012-13 también vio una tarjeta roja, concretamente contra Pamplona (1-2) y por quejarse al árbitro. También el argentino Gerardo Martino fue expulsado el curso 2013-14. El colegiado lo echó en el campo de la Real Sociedad una vez finalizado el primer tiempo y en el túnel de vestuarios por dirigirse al segundo entrenador del equipo donostiarra, Txema Lumbreras, y gritarle "eres un pelotudo, ya la liaste el otro día y la vas a liar hoy".

Luis Enrique y Valverde

Luis Enrique Martínez apenas tuvo incidentes con los árbitros. Solo vio una tarjeta amarilla, en la final (vuelta) de la Supercopa de España contra el Athletic (1-1). Su sucesor en el cargo, Ernesto Valverde, en dos temporadas y media (2017-2020), fue amonestado en seis ocasiones y siempre con cartulina amarilla: Leganés, Celta, Getafe, Cultural Leonesa, Osasuna y Levante.

En el actual banquillo del Barça, además de Xavi, también han sido amonestados otros miembros del cuerpo técnico, incluso jugadores. Es el caso de Òscar Hernández, hermano y ayudante de Xavi, que ha sufrido tres expulsiones (Atlético, Mallorca y Barbastro) y dos amarillas (Cádiz y Osasuna).

Carlos Naval y Jordi Durán vieron una tarjeta amarilla (Rayo), De la Fuente dos amarillas (Sevilla y Real Madrid) y una roja (Athletic) y Sergio Alegre una amarilla (Rayo). Los jugadores Piqué y Arnau Tenas también fueron amonestados estando en la banda, contra Osasuna y Espanyol, respectivamente.

Las 17 tarjetas amarillas que ha visto Xavi como entrenador del Barça:

21.12.2021 · Liga · Sevilla-FCB (1-1): Minuto 77. 06.02.2022 · Liga · FCB-Atlético (4-2): Minuto 83. 03.04.2022 · Liga · FCB-Sevilla (1-0): Minuto 56. 14.04.2022 · Europa League · FCB-Eintracht (2-3): Minuto 90+6. 24.04.2022 · Liga · FCB-Rayo (0-1): Minuto 28. 04.10.2022 · Champions · Inter-FCB (1-0): Minuto 68. 23.10.2022 · Liga · FCB-Athletic (4-0): Minuto 27. 08.11.2022 · Liga · Osasuna-FCB (1-2): Minuto 57. 31.12.2022 · Liga · FCB-Espanyol (1-1): Minuto 90+7. 28.01.2023 · Liga · Girona-FCB (0-1): Minuto 45+3. 26.02.2023 · Liga · Almería-FCB (1-0): Minuto 52. 02.03.2023 · Copa · Real Madrid-FCB (0-1): Minuto 90+1. 05.04.2023 · Copa · FCB-Real Madrid (0-4): Minuto 16. 04.10.2023 · Champions · Oporto-FCB (0-1): Minuto 30. 02.12.2023 · Liga · FCB-Atlético (1-0): Minuto 82 04.01.2024 · Liga · Las Palmas-FCB (1-2): Minuto 20 07.01.2024 · Copa · Barbastro-FCB (2-3): Minuto 44

Una expulsión: