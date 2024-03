Arshavin-Messi: el surrealista trueque que propuso el Zenit al Barça

Corría el verano del 2008. El Zenit acababa de conquistar la Supercopa de Europa derrotando al flamante campeón de Europa, el Manchester United (2-1). Un mes antes se había proclamado campeón de la Europa League tras imponerse en la final al Rangers (2-0). Los dos primeros, y hasta la fecha únicos, títulos continentales que lucen en las vitrinas del club de Sant Petersburgo.

En el banquillo, Dick Advocaat. Y sobre el césped, un emergente Andrey Arshavin que llamó la atención de los grandes de Europa. Entre ellos, el Barça. El club blaugrana trabajaba para reconstruirse de la mano de Pep Guardiola, después del convulso final que vivió la 'era Rijkaard-Ronaldinho'. Y una de las piezas que escribió en su agenda fue la estrella del Zenit.

El Barça se puso en contacto con el Zenit para abordar el fichaje de Arshavin, pero el club ruso le cerró la puerta de salida proponiendo un surrealista trueque... ¡con Messi!. Maxim Mitrofanov, actual secretario general de la Unión Rusa de Fútbol, en aquella época director general del Zenit, explica en 'Championat' esta rocambolesca historia.

Mitrofanov confirmó que el Barça presentó una oferta por Arshavin y que su respuesta fue pedir precio por Messi. "Andrey tenía muchas ganas de ir al Barça. Acabábamos de ganar al Supercopa de Europa y en el mismo hotel de concentración se acercó a Dyukov -presidente del club- para pedirle que le dejara ir, porque el Barça era el equipo que encajaba perfectamente con su estilo", desvela un Mitofanov que sigue considerando la oferta presentada por el Barça como insuficiente: "Nos daban 15 millones y nosotros valorábamos más a Arshavin. Así que le preguntamos por Messi, para dejarles claro que no nos íbamos a doblegar, que hablar con ellos no nos hacía temblar".

El ex director general del Zenit incidió en que la operación no cristalizó por el escaso interés mostrado por el club blaugrana: "El Barça no subió su propuesta y nos dijo que por 17 millones tenían un jugador mejor. Y así se los trasladamos a Andrey. Le dijimos, por 17 millones ya no están interesados en tí. ¡Sólo dos millones de diferencia!.

Arshavin acabaría siendo traspasado meses después, en el mercado de invierno, al Arsenal. "Es una historia diferente", explica Mitrofanov: "Cuando vino el Barça teníamos ante nosotros las primera Champions League de la historia del club. Sabíamos que se desmotivaría, pero creíamos que la Champions League era una excelente oportunidad para que demostrara y nosotros nos comprometíamos a venderlo".

Mitrofanov reconoce que aquella Arshavin nunca ha perdonado aquella decisión del Zenit: "La realidad es que Andrey tenía muchas ganas de ir al Barça. No creo que la palabra correcta sea resentimiento, pero sí lo sería arrepentimiento y sueños rotos".