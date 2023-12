La arenga motivacional de Lewandowski

El delantero polaco ha publicado una frase en Instagram para expresar su estado de ánimo después de la derrota blaugrana contra el Girona Lewandowski ha escrito esta frase "El camino por delante está pavimentado con mucho trabajo. Seguiremos luchando"

No está en su mejor momento pero la experiencia de más de 15 años compitiendo al más alto nivel le ayuda a saber como salir de situaciones complicadas. Robert Lewandowski es consciente que su falta de efectividad en el área en las últimas jornadas se está pagando pero a sus 35 años el delantero polaco no renuncia a volver a ser uno de los 'killers' de referencia en el mundo del fútbol. Y para ello hay que recuperar la confianza y el mejor estado de ánimo.

Contra el Girona, el internacional por Polonia volvió a marcar pero gozó de más oportunidades que no pudo aprovechar. Contra el Atlético de Madrid también tuvo oportunidades claras que 'Lewi' no suele perdonar. Sensaciones contradictorias. Contra los colchoneros, Robert no marcó pero el Barça ganó y convenció mientras que contra los de Míchel, Lewandowski anotó un gol que no fue suficiente ni tan siquiera para salvar un empate.

Como todos los culés, las sensaciones posteriores al partido no fueron las mejores pero con el paso de las horas Lewandowski ha querido publicar en las redes sociales su estado de ánimo: "El camino por delante está pavimentado con mucho trabajo. Seguiremos luchando".

La lucha es lo mínimo exigible a un profesional pero después de una derrota dura es importante reaccionar con diligencia para ponerse manos a la obra.

Aunque no esté pasando por su mejor momento, Lewandowski ya ha marcado esta temporada 9 goles y sigue siendo el máximo goleador del Barça.