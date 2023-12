Robert Lewandowski pone fecha a su retirada

El delantero del Barça se siente con fuerzas y motivación para seguir en la élite del fútbol un tiempo Considera que el club ha recuperado el equilibrio, es feliz en Barcelona y espera competir en la Champions

Robert Lewandowski analiza su presente y su futuro como futbolista en una entrevista concedida al 'Club del deportista' en la que repasa su etapa en el Barça y los aspectos más significativos de una experiencia como azulgrana que asegura que está siendo feliz y positiva dentro y fuera de los terrenos de juego.

Lewandowski, que a sus 35 años es el más veterano de la plantilla que dirige Xavi Hernández, comenta el difícil inicio de temporada que ha tenido, en comparación con el curso de su debut en el Camp Nou. Sus estadísticas no son malas (7 goles y 3 asistencias) pero en la Liga 2022/23 ya sumaba 13 dianas y 4 pases de gol. Robert acepta que la exigencia siempre es máxima, pero matiza: "Sé que somos el Barcelona y todo el mundo espera de nosotros, no únicamente ganar, sino también marcar muchos goles. En el comienzo de la temporada, no fue todo perfecto y, por supuesto, si no creamos un montón de ocasiones, es difícil marcar goles", explica.

Tanto Robert como su familia se han adaptado a la perfección a la ciudad y al club y admite abiertamente que "me siento muy bien, sé que todo ha ido bien, no solamente dentro del club, sino también fuera porque veo como los aficionados me apoyan. Siento que estoy en el momento y el lugar adecuados".

Lewandowski considera que ha llegado en un buen momento para el FC Barcelona porque está dejando atrás una etapa muy complicada. "El año pasado o hace dos años, cuando yo todavía no estaba aquí, vi que había muchos temas alrededor de la entidad, pero ahora creo que estamos yendo por el buen camino y los futbolistas pueden centrarse en la institución", reflexiona.

Laporta y Lewandowski, durante su presentación | AFP

La ambición y la competitividad de Lewy, intactas

Lo que queda claro es que las ganas de vencer y convencer de Robert permanecen intactas en su segunda campaña en el Barça y Lewandowski sitúa muy lejos la fecha en la que podría colgar las botas. "No pienso en lo que ya gané o en lo que ya hice. Todavía tengo dentro ese sentimiento y esa pasión. Creo que todavía puedo jugar al fútbol durante tres o cuatro años, porque físicamente me siento muy bien", afirma.

Eso sí, cuando llegue ese momento de abandonar los terrenos de juego, el ariete polaco parece que no dirigirá su futuro a los banquillos. Por el momento, no se ve en el banquillo siguiendo los pasos de algunos de los técnicos a los que admira después de estar a sus órdenes, como Jürgen Klopp, Josep Guardiola o Carlo Ancelotti. "Cuando pienso en mi trayectoria profesional y en los entrenadores que he conocido, es increíble. No sé cuántos jugadores pueden decir que han tenido nombres tan importantes. Me siento afortunado porque he aprendido mucho y, por supuesto, cuando veo el fútbol, lo veo de diferentes maneras. Será difícil vivir sin ser jugador de fútbol después de mi carrera. Pero para ser entrenador..., sé que es un trabajo muy difícil. No estoy seguro de que vaya a estar preparado porque tienes que estar centrado al cien por cien en el fútbol".

"¿Entrenador? Ahora digo que no, pero quién sabe"

Pese a todo, y desde la experiencia de los años, Lewandowski no cierra del todo la puerta: "Ahora te digo esto, pero dentro de cinco o siete años voy a echar de menos el vestuario, el olor y todo este ambiente, y diré, vale, tal vez pueda intentarlo. Pero por ahora no me veo como entrenador", confiesa.

Lewandowski charla con Xavi | Javi Ferrándiz

Por el momento, sus ambiciones están sobre el terreno de juego y comparte con la afición culé de volver a hacer grandes cosas en la Champions. Tras dos temporadas negativas, el Barça vuelve a estar en los octavos de final de la máxima competición continental. "Siempre que hablo de la Liga de Campeones... sabemos que se necesita suerte y tener a todos los jugadores en la parte más importante de la temporada, cuando también juegas el partido más importante. Si todos nuestros futbolistas están sanos, en forma y listos, podremos compararnos con cualquiera", piensa Robert.