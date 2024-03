"Alguien que te deja casi 40 millones merece algo más que un hola y adiós"

Crítico con el presidente del Barça, Joan Laporta, se ha mostrado el dueño de Audax Renovables, José Elías, una persona clave para que Laporta acabase siendo presidente del club azulgrana hace tres años, pues ayudó con casi 40 millones de euros a que el abogado barcelonés pudiese presentar ante LaLiga el aval de casi 125 millones que necesitaba para acceder al palco tras granar las elecciones.

Elías, que colocó en la junta directiva al hasta hace poco vicepresidente económico, Eduard Romeu, se ha mostrado decepcionado con el trato recibido por parte de Laporta. "Yo con Laporta tengo una relación discreta. Hola y adiós y poca cosa más. Creo que alguien que te deja casi 40 millones de euros se merece algo más que un hola y adiós" ha explicado el empresario de Badalona en una entrevista en Televisión Española.

Elías, de todos modos, no se arrepiente de haber apoyado a Laporta. "No me arrepiento porque soy culé. Hubiera sido nefasto que un presidente que gana las elecciones no pudiera presentar los avales. Creo y sigo manteniendo que era el mejor de los candidatos en aquel momento. No hubiera cambiado a Laporta por Víctor Font, por ejemplo, aunque creo que Víctor Font es un gran gestor. O así se nos ha vendido y me gustaría verlo también, porque las palabras están bien, pero hay que demostrarlo con hechos".

El dueño de Audax Renovables, de todos modos, pensaba que su participación en el gobierno del club sería más importante. "Nosotros no estábamos en las quinielas. Ni tan siquiera estábamos en las celebraciones. Laporta nos dio entrada porque no le quedaba otra opción. Pensaba que nos haría más partícipe de su victoria y de su organigrama, pero él no lo tenía en mente".

El empresario pudo colocar a Romeu como vicepresidente económico, mientras él pasó a formar parte de la comisión del Espai Barça. La dejó al poco tiempo al considerar que sus opiniones no servían para nada. Chocó varias veces con Laporta y Romeu tuvo que mediar varias veces entre ambos. El directivo acabó dejando Audax en junio del año pasado y dimitió la pasada semana como vicepresidente económico del Barça.