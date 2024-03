Laporta da pistas sobre la camiseta

El presidente del Barça, Joan Laporta, ha dado pistas sobre el futuro de la camiseta. No da todavía nada por seguro, pero por sus palabras puede llegar a entenderse que el club azulgrana apuesta por romper la vinculación que tiene con Nike.

“Qué es más fácil seguir con Nike? A veces lo fácil no es lo mejor. Y ahora lo que queremos es lo mejor para el Barça, como siempre. Y es que las diferencias son muchas y nosotros en un momento de nuestra historia en las que estamos superando una situación muy complicada, ahora que estamos en proceso de recuperación económica, lo que no podemos hacer es bajar, el Barça debe tener el mejor contrato del mercado. El contrato que tenemos actualmente no es el mejor y el Barça es el club que vende más camisetas del mundo. Debe tener el mejor contrato del mercado y si no, afortunadamente, tenemos otras opciones”, ha dicho en una entrevista en Mundo Deportivo.

Laporta indica que la decisión no está tomada, aunque se han dado pasos y analiza la relación actual entre el club y Nike. “Está Nike y están competidores de Nike que están también interesados. Es el mercado y el mercado nos está diciendo que el Barça vale más que lo que tenemos en el contrato con Nike. Y después está la tercera vía, que es hacérnoslo nosotros. Y las tres están abiertas. Es una decisión muy importante. Son veintisiete años con Nike, hemos tenido reuniones periódicas, estamos teniendo reuniones, han hecho un esfuerzo que yo he agradecido mucho, pero que no es suficiente y vamos a decidir lo mejor para el Barça, la mejor opción, Y en estos momentos te tengo que decir que están todas encima de la mesa”.

El presidente azulgrana también indica que están todavía a tiempo de que la decisión final no afecte a los tempos para que el suministro de camisetas pueda cubrirse sin problemas al inicio de la próxima temporada: “No hay problema, no hay problema porque es un negocio que ya conocemos. Ya sabemos donde se fabrican todas las camisetas y a los precios que van y los márgenes que hay. Y los plazos de entrega y el coste que tienen y la financiación que representa el Working Capital que dice de coproducción de las camisetas y en ese sentido lo tenemos todo muy controlado”.