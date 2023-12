Aleix García, el clic que impulsó una carrera atípica

La carrera de Aleix García traza un camino lleno de curvas. Un trayecto de altibajos con un denominador común: tener las maletas a punto. El momento del mediocampista del Girona no se entiende sin haber tenido la experiencia del lado menos amable del fútbol.

Porque Aleix García sabe lo que es estar en el centro de las expectativas, pero también con el peso de no cumplirlas en una liga semidesconocida. Ocurrió cuando estuvo cedido al Mouscron belga primero y luego recaló en el Rapid de Bucarest de la liga rumana, donde se terminó marchando tras algunos problemas de impago con destino al Eibar.

"Quizá empecé muy rápido hacia arriba y me di una hostia que me hizo ver la otra cara de la moneda, conocer un fútbol peor. Pero me sirvió de mucho porque eso me hizo madurar y exigirme más día a día para estar donde quería, que es donde estoy ahora. Eso me hizo espabilar. Veía que las expectativas que había en mí se podían perder", reconoció en una entrevista a El País en marzo.

Una reflexión que hizo que cambiara algunas de sus rutinas para tratar de llegar a su mejor versión. Trabajo preventivo, mejor alimentación y lo que los deportistas llaman entrenamiento invisible, que tiene que ver mucho con la importancia de un descanso adecuado.

Osasuna - Girona: El gol de Aleix García

Su mejor versión, sin embargo, no llegó hasta que Míchel logró desbloquearlo del todo. Lo logró diciéndole que se soltara y que era un jugador clave para el equipo. La respuesta fue una versión mejorada tanto de interior la temporada pasada como esta como mediocentro tras la marcha de Oriol Romeu.

Ha sido jugando en esta posición donde ha logrado ser internacional con la absoluta, aunque debutó haciendo funciones de interior. Sus actuaciones en LaLiga no han pasado desapercibidas y en las últimas horas se habla incluso de la posibilidad de que recale en este mercado de invierno en el Barça.