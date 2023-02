Un Barça con dos caras: test de fiabilidad en Old Trafford

Los azulgrana promedian esta temporada dos goles encajados por partido entre la Champions y la Europa League Xavi apunta a los "errores individuales y de concentración" para justificar los números en Europa

"Sabemos que nos ha pasado de todo, todas las situaciones posibles. Entiendo que desde fuera se hable de fracaso, pero dentro hacemos otro análisis. El fracaso es para el que no lo intenta. No hemos estado a la altura. Lo principal son errores nuestros, que no hemos estado al nivel por efectividad o errores. La manera de irte de la competición, a la espera de un partido, también es cruel. Creo que merecimos más". Xavi Hernández explicaba así, el 26 de octubre, la eliminación del Barça de la Champions tras otro revés ante el Bayern.

Los azulgrana se despedían de la máxima europea a las primeras de cambio. En la fase de grupos y con un partido todavía por disputarse. Un encuentro que ganaron los azulgrana, pero que no sirvió para disimular unos números preocupantes: 12 goles a favor y 12 en contra. El Barça cerró su participación tercero del grupo C con dos victorias, un empate y tres derrotas.

Su regreso a la Europa League ante el United, no desmintió la inconsistencia del Barça en competiciones europeas. El resultado en el Camp Nou (2-2) subraya una estadística preocupante: el Barça encaja una media de dos goles por partido esta temporada en Europa (ha jugado siete encuentros y ha encajado 14 tantos). Xavi sorprendió moviendo la defensa en la ida en un partido de tanta exigencia. No solo entraron Marcos Alonso y Jordi Alba en el once, también cambiaron de posición Araujo y Koundé.

El contraste con los números de LaLiga es una de las grandes incógnitas de la temporada del Barça. Ni siquiera Xavi parece encontrar una respuesta rotunda, y cuando le preguntan, responde con generalizaciones. “Ha habido deméritos nuestros, errores individuales y de concentración y méritos del rival”. Todo lo contrario que en LaLiga, donde el Barça en 22 partidos ha marcado esta temporada 45 goles a favor y ha encajado solo siete.

El dominio del equipo se explica en parte por la consistencia del equipo en las dos áreas. Muchos han puesto el foco en la consistencia defensiva para explicar el papel del equipo en LaLiga, pero Xavi siempre reivindica la propuesta ofensiva de su equipo.

"Atacamos muchas veces con 3-4-3 y defendemos en ocasiones con 4-3-3, aunque usamos los dos, pero no somos un equipo defensivo como he oído por ahí. Somos el más ofensivo de Europa junto con el Manchester City. Nunca he jugado con 4-4-2, nunca. Es un sistema que no me gusta, que no he utilizado nunca. Prefiero abrir el campo, en función del partido iremos alternando con los sistemas que usamos habitualmente", recuerda.

Hoy, en Old Trafford el Barça tendrá un test de fiabilidad. Si mantiene el promedio de dos goles encajados por partido, parece muy complicado que esté en la siguiente ronda de la Europa League.