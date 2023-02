Informe SPORT: los 47 niños de Xavi

Hasta 47 jugadores del filial y el Juvenil se han entrenado al menos una vez esta campaña con el primer equipo del Barça Quien ha subido en más ocasiones es Casadó, que como Chadi y Alarcón, ya han debutado en partido oficial

Xavi Hernández no da puntada sin hilo. Pasó por la cantera del Barça antes de triunfar con la camiseta azulgrana y nadie mejor para tutelar a los jóvenes talentos que quieren abrirse paso. Una cosa es decir que se mira a la base y otra, demostrarlo día a día con hechos.

Y Xavi, al margen de que ya ha propiciado el debut en partido oficial de nueve canteranos desde que asumió el banquillo (Ilias, Jutglà, Álvaro Sanz, Estanis, Mika, Iñaki Peña, Marc Casadó, Chadi Riad y Alarcón), presenta un registro digno de récord: 47 futbolistas entre el Barça Atlètic y el Juvenil se han entrenado, al menos una vez, esta temporada a las órdenes del entrenador egarense.

Estamos hablando de toda la plantilla actual del filial y prácticamente la del Juvenil A del Barça. Incluso, los más nuevos ya han tenido el privilegio de ejercitarse con los grandes. Así ha sucedido con el prometedor delantero argentino ‘Pocho’ Román -el 30 de enero y el 6 de febrero- y con el centrocampista madrileño Moha Moukhliss. Una forma de darles la bienvenida por todo lo alto y de tenerlos en el radar desde el primer día.

No todos los que son llamados a un entrenamiento del primer equipo tienen porqué ser los más prometedores. A veces resulta que el filial está ante un partido importante y entonces se decide que refuercen juveniles, en otras ocasiones son los que no tuvieron minutos con sus respectivos equipos y están más frescos... pero sí da para percibir quiénes son los canteranos que Xavi Hernández y su cuerpo técnico controlan y siguen más de cerca su proyección. Los que están llamados a dar mucho de que hablar.

Casadó y la gira americana

En este sentido, quien cuenta con un mayor número de participaciones con el primer equipo (42, entre partidos, convocatorias y entrenamientos) es el centrocampista Marc Casadó. El de Sant Pere de Vilamajor incluso gozó de 23 minutos en la despedida de la Champions League, en Plzen ante el Viktoria. Pero lo más significativo es que Xavi decidió llevárselo en pretemporada a la gira por los Estados Unidos, donde pudo comprobar en el día a día que, además de ser un mediocentro de los que gustan en Can Barça, es también un fiable lateral diestro.

Además de Casadó, también se han podido estrenar esta campaña en partido oficial Chadi Riad y Ángel Alarcón. El balear tiene por delante centrales de primerísimo nivel, pero en el staff del primer equipo no dudan de que si algún día es necesario, responderá al reto, y de hecho, fue uno de los motivos por los que no se buscó un reemplazo a la salida de Piqué.

Lamine, la joya de la corona

Si Chadi entró en el último minuto en Pamplona, y fue en la Liga, Alarcón dispuso de diez minutos en Ceuta, en su caso, en la Copa del Rey. La del delantero de Castelldefels ha sido la última gran irrupción.

Pero si en algún futbolista están depositadas todas las expectativas, es en Lamine Yamal. Con solo 15 años no solo se ha hecho con un puesto en el primer juvenil del club, sino que Xavi ya lo ha citado nueve veces a entrenarse con los grandes.La primera, el pasado 4 de septiembre, una fecha para el recuerdo, como otras que también se cumplirán en el calendario porque estamos ante uno de los talentos más grandes que ha dado La Masia en los últimos años.

No es el único, hay más, y Xavi es muy consciente. Evidentemente, no todos alcanzarán la cima, pero los que consigan subir y seguir los pasos de los Ansu, Gavi y compañía sabrán muy bien lo que se espera de ellos. Y los que no tengan esta suerte, se guardarán esta experiencia para siempre. Son los ‘niños’ de Xavi, el futuro del Barça.