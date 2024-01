El 1x1 del Las Palmas - Barça

El FC Barcelona afrontó en el primer partido del 2024 una auténtica final en su intento de no ceder más puntos respecto a Real Madrid y Girona, que ocupan lo más alto de LaLiga. El conjunto azulgrana se midió en Gran Canaria a la UD Las Palmas de García Pimienta, uno de los equipos revelación del campeonato.

Para el envite, Xavi decidió dejar a Joao Félix en el banquillo, dando entrada a Ferran Torres en el extremo izquierdo. Además, Sergi Roberto repitió titularidad tras su buen partido ante el Almería. En defensa, Christensen volvió a ser el damnificado. El choque significó, además, el debut de Vitor Roque con el FC Barcelona.

IÑAKI PEÑA (6): CRECIENTE

No es que el alicantino tuviera la culpa en el gol de Munir, pero estuvo algo tierno en su salida. Después, el meta no blocó un disparo desde la frontal que a punto estuvo de acabar con el 2-0 de Sandro. En el segundo tiempo salvó al equipo con una intervención salvadora a obús de Munir. La jugada había sido anulada pero en la repetición se comprobó que el ariete estaba habilitado.

CANCELO (5): LESIONADO

El portugués se tuvo que retirar en el minuto 10 tras un duro choque con Perrone. Se desconoce si el percance fue en el tobillo o en la rodilla. En cualquier caso, malas noticias para el cuadro azulgrana para arrancar el 2024.

ARAUJO (6): PICADO

El charrúa erró en el gol de Munir, ya que Christensen tapaba el primer palo y era él quien debía estar encima del delantero de Las Palmas. Tras el descanso, con el Barça en campo rival, el uruguayo empujó, anticipó y lideró una mejorada versión del elenco de Xavi.

KOUNDE (6): CORRECTO

Nada más empezar el partido tuvo una pérdida en zona delicada. Después, cumplió sin más e incluso se animó en alguna ocasión a ir al ataque. Sin acierto, por cierto. Cuando se colocó como lateral fue incapaz de generar peligro.

BALDE (6): PROFUNDO

El carrilero tenía espacios en su banda y los aprovechó gracias a su cambio de ritmo. Eso sí, en los metros finales le falta ser más preciso en los envíos y las combinaciones. En los minutos finales le faltó una pizca de calidad a la hora de ponerla.

GÜNDOGAN (7): EXPERIMENTADO

El teutón perdió dos balones en los primeros 20 minutos que provocaron dos contragolpes del equipo local. En el primer tiempo participó casi tan poco como Iñaki Peña -solo dos intervenciones más-, mientras que en el segundo estuvo más cerca del área. En el tiempo añadido tiró de experiencia para transformar un penalti que él mismo provocó al intentar cabecear un rechace de Álvaro Valles. Se le fichó para decidir y este jueves lo hizo.

FRENKIE DE JONG (5): INSULSO

A diferencia de algunos de sus compañeros no tuvo errores individuales, pero tampoco aportó soluciones al juego del equipo. En el añadido del primer tiempo envió un centro sin precisión alguna con casi todo el equipo esperando para rematar. Ya en la segunda mitad, disparó muy flojo en un balón perfecto en la frontal del área.

SERGI ROBERTO (6): ASTUTO

El de Reus vio lo muy adelantada que estaba la zaga local e intentó en varias ocasiones romper al espacio desde segunda línea para generar peligro. Tras la reanudación siguió intentándolo con voluntad.

RAPHINHA (4): DESACERTADO

Su actitud siempre es buena; pero no basta. El brasileño estuvo impreciso a la hora de controlar y tampoco generó peligro por su banda, a pesar de que tenía espacios. Se espera más del que quiera ser el extremo derecho titular del Barça. Tras el descanso envió un par de disparos a las nubes. A nivel de aptitud, el ex del Leeds debe mejorar sus prestaciones.

LEWANDOWSKI (4): DESAPERCIBIDO

El polaco empezó el partido muy motivado con un par de buenos gestos. Después, el guión del encuentro no le acompañó, ya que Las Palmas tiraba la línea muy arriba y el poco peligro del Barça solo llegó con balones profundos mientras el '9' venía a recibir de cara. En la segunda mitad tuvo un balón peligroso pero en vez de asistir prefirió intentar su jugada personal. Fue sustituido en el 72' por Joao Félix.

FERRAN TORRES (7): GOLEADOR

El valenciano no dejó de moverse, buscando la profundidad. En el primer tiempo no le llegó la oportunidad que esperaba. Balde primero y Sergi Roberto después trataron de asistirle pero no le llegó la ocasión que sí tendría tras el descanso. Un balón muerto en el interior del área grande lo aprovechó el 'tiburón' para empatar el partido.

CHRISTENSEN (6): CORRECTOR

El danés, que tuvo que entrar por Cancelo sin ni calentar, corrigió bien una acción de Munir, que se quedaba solo. Eso sí, en la acción del 1-0 pudo haber hecho algo más por intentar cortar el centro.

JOAO FÉLIX (6): AGITADOR

El portugués aprovechó los minutos que tuvo en el tramo final: primero provocó una falta y después 'pinchó' con clase un balón al espacio, aunque la jugada había sido anulada por fuera de juego. Ya en el añadido, un chut suyo originó el penalti que transformaría Gündogan.

LAMINE YAMAL (5): FRÍO

El 'chaval' no pudo esta vez revolucionar el ataque e incluso vio una tarjeta amarilla. No fue su mejor noche, pero no hay que olvidar que tiene 16 años.

VITOR ROQUE (6): DEBUTANTE

El brasileño, que tuvo 13 minutos en su estreno oficial, ya dejó claro su colmillo al presionar una corta cesión hacia su portero de Mika Mármol y la jugada a punto estuvo de acabar en gol. A sus 18 años, 'Tigrinho' vivió una noche para la historia y en muy poco rato ya ofreció varios movimientos de desmarque interesantes, aunque marró una clara ocasión de gol en el último suspiro.

FERMÍN (6): INTENSO

El andaluz puso una marcha más cuando ingresó al terreno de juego en el último cuarto de hora. Cierto que salió fresco, pero su mayor intensidad no deja en muy buen lugar a Gündogan y Frenkie de Jong.