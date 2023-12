El 1x1 del equipo de Xavi

Cuando los resultados no acompañan, las críticas arrecian en Can Barça. Han aparecido para Xavi Hernández y también para su cuerpo técnico, al que algunas veces se ha querido menospreciar. Lo cierto, sin embargo, es que el de Terrassa ha ido completando desde su llegada, temporada a temporada, un completo y largo staff que no deja ni un detalle al azar.

Es un ‘staff’ de su máxima confianza, cercano, pero también extremadamente profesional. Un ‘staff’ formado en su mayoría por profesionales que conocen perfectamente el club, que son muy barcelonistas, que viven el Barça las 24 horas y que se preocupan para que todo funcione cada día. Muchos de ellos son desconocidos para la afición y SPORT se los presenta en este reportaje.

El cuerpo técnico

Xavi al margen, el cuerpo técnico del egarense está formado por otras nueve personas. Sus más estrechos ayudantes son su hermano Óscar y Sergio Alegre. El primero trabaja más los aspectos defensivos del juego, mientras el segundo es el especialista en las jugadas de estrategia. Óscar Hernández es licenciado en INEF y fue el responsable durante cuatro años del departamento de trabajo individual con los jugadores en la Academia Aspire de Doha. Durante el partido es habitual verle salir del banquillo a hablar con Xavi para corregir aspectos del juego. Está en contacto siempre con uno de los analistas, Toni Lobo, que sigue los partidos desde la tribuna.

Sergio Alegre se formó como técnico en el fútbol base del Barça. Se fue a Qatar con Félix Sánchez Bas y ganó la Copa de Asia con la selección qatarí para pasar después a formar parte del cuerpo técnico de Xavi en el Al Sadd. Dicen que antes de cada partido visiona durante horas y horas centenares de córners y faltas del rival.

Xavi con los miembros de su cuerpo técnico / FCB

José Ramón de la Fuente es el entrenador de porteros. Llegó al primer equipo en el 2012 y se mantiene, siendo uno los hombres de confianza de Marc André Ter Stegen.

David Prats, Toni Lobo, Sergio Garcia y Eloi Jordán son los cuatro analistas del primer equipo. Los tres primeros jugaron en la cantera del Barça, viajaron a Qatar con Xavi para ocuparse del filial del Al Sadd y después formaron parte de su cuerpo técnico. David Prats y Sergio García analizan más al rival y Toni Lobo está pendiente más del propio Barça. Es el encargado de comunicar al banquillo durante el partido lo que los jugadores no están haciendo bien para que se pueda corregir. Los tres viajan siempre con el equipo.

Gündogan habla con los miembros del cuerpo técnico / Valentí Enrich

Joan Barbarà hace de enlace entre el primer equipo y el filial y el juvenil. Hace los informes de los jugadores de la base y es quien recomienda a Xavi los jugadores que deben subir a entrenar con el primer equipo.

El cuerpo técnico lo completa Iván Torres, el máximo responsable de la preparación física. Es licenciado en INEF y trabajó en la selección de Bahrein, el AEK Larnaca, el Apoel Nicosia y el Leeds antes de empezar a trabajar con Xavi en el Al Sadd.

Xavi, en el banquilo, con Iván Torres, Sergio Alegre y Óscar Hernández / Valentí Enrich

El resto del ‘staff’

Además del cuerpo técnico, otras 27 personas forman parte del 'staff' de Xavi, empezando por Andrés Martín y Edu Pons, los responsables de la preparación física que supervisa Iván Torres. Andrés Martín, cuando llegó Xavi, trabajaba en el juvenil y ascendió al primer equipo. Realiza trabajo en el campo y también en el gimnasio. Edu Pons era uno de los hombres de confianza de Luis Enrique. Volvió al Barça con Xavi y es el especialista en el GPS. Toda la información que recoge y analiza es fundamental para evitar lesiones.

Jon Álvarez y ‘Chechu’ Pérez son los dos readaptadores. Ellos deciden cuando un jugador puede pasar de la enfermería al campo, del gimnasio a empezar con cargas más físicas sobre el césped. ‘Chechu’ Pérez es hijo del exjugador del Barça, Juan Carlos Pérez Rojo.

Jaume Munill, De la Fuente y Messi en una imagen de archivo / Valentí Enrich

Siete son los miembros del grupo de fisioterapeutas. Jaume Munill es el máximo responsable. Fue repescado por Xavi cuando llegó. Había estado en el primer equipo y entonces trabajaba con el equipo de fútbol sala. Este departamento ha sufrido una profunda remodelación desde la llegada del egarense, con altas y bajas. El resto de fisios son Carlos Nogueira, Xavi López, el único que ya estaba cuando llegó Xavi, Pablo Merino, Edu Martínez, Isaac Serrano y Álex López, que se ha incorporado este curso.

Los doctores del primer equipo son Ricard Pruna y Xavier Valle. Pruna regresó al Barça con Xavi. Fue una de las exigencias del egarense cuando fichó. Su experiencia en el primer equipo es dilatada y es un especialista en el diagnóstico. Valle procede del fútbol base.

Ricard Pruna con Robert Lewandowski / Valentí Enrich

Silvia Tremoleda es la máxima responsable de la nutrición desde esta temporada en sustitución de Toñi Lizárraga, nutricionista que llegó al club con Luis Enrique. Tremoleda ya trabajaba para el Barça desde hacía dos años. Ha trabajado en el Manchester City y colaboró con el Barça en la etapa de Rijkaard, estando muy encima del cambio de hábitos alimenticios de Leo Messi. Junto a Tremoleda trabaja la fisióloga Milos Mallol.

También muy importantes

Dos delegados tiene el primer equipo. Carles Naval lleva más de 35 años en el cargo y es el Team Manager. Nada se le escapa. Se sabe la reglamentación al dedillo. Tendrá la ayuda de Toni Alonso que asciende al primer equipo desde el filial en sustitución de Gonzalo Rodríguez y que será el relevo de Naval cuando se jubile.

Carles Naval con Sergio Busquets en una imagen de archivo / FCB

Gabriel Galán, Jordi Durán y Rubén Álvarez son los utilleros y encargados de que todo el material esté siempre a punto, mientras Joel González, doble medallista olímpico y campeón en Londres 2012, y Marc Garrell son los responsables de la atención al jugador.

Por último, Sergi Nogueras y Xavi Guarte son los responsables de prensa del primer equipo, mientras Francesc Orenes se ocupa de las relaciones con otros departamentos del club. Se incorporó al equipo el pasado verano Edu Polo, asistente de Xavi en temas de comunicación. Óscar Ferreras, por su parte, es el responsable de seguridad.