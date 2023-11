El 1x1 del Barça ante el Shakhtar Donetsk al descanso

Los blaugrana dominaron la posesión, pero no tuvieron ocasiones y no dispararon a puerta en el primer tiempo Ter Stegen evitó el gol de los ucranianos a disparo de Newerton, pero no pudo hacer nada ante el cabezazo de Sikan

El Barça tuvo más el balón, pero el Shakhtar, las ocasiones. Con dos le bastó para marcharse al descanso con ventaja en el marcador. Primero lo intentó Newerton, que ganó la partida a Cancelo dentro del área. El alemán rechazó el disparo del ucraniano. Nada pudo hacer con el cabezazo de Sikan en el minuto 40.

Mucho deberá mejorar el equipo de Xavi para remontar el encuentro en Hamburgo.

Estas son las notas de los futbolistas del Barça ante el Shakhtar Donetsk al descanso:

6 Ter Stegen, portero Flotador Tiene la capacidad de estar noventa minutos pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor. Deba entrar más o menos en acción. Ayudó en la salida con criterio cuando el rival apretaba y salvó un disparo duro de Newerton que olía a gol.

5 Joao Cancelo, defensa Ordenado Regresó a esa doble función entre lateral y falso centrocampista. Ejerció con criterio, obsequiando con buenos balones a Raphinha y ayudando en defensa cuando fue necesario. Newerton, eso sí, le ganó la partida en el área en una acción que leyó mal.

6 Ronald Araujo, defensa Poderoso No pierde un uno contra uno en defensa. Es imposible pasarle, ni por habilidad ni por velocidad. Siempre bien situado, su presencia es imprescindible en una defensa sólida. Se vio superado en la jugada del gol ucraniano y vio la amarilla cuando subió al ataque a la desesperada.

6 Andreas Christensen, defensa Nítido Tiene un fútbol impasible y efectivo, defendiendo y a la hora de salir desde atrás. Comete poquísimos errores, muy riguroso en todas sus acciones. Pero se vio superado en la jugada del gol ucraniano.

5 Marcos Alonso, defensa Atrevido Llegó a la línea de fondo con regularidad y cierta sensación de peligro. Pero se le vieron las costuras en el gol del Shakhtar Donetsk, cuando los ucranianos entraron por su banda con facilidad.

6 Oriol Romeu, centrocampista Sencillo La mejor forma de recuperar la confianza es hacerlo fácil. Sin complicarse la vida, buscando el fútbol que le llevó a regresar al Barça. Mejoró respecto a partidos anteriores.

6 Ilkay Gündogan, centrocampista Expresivo Lo que hace y lo que intenta tiene todo sentido, le salga o no le salga. Entiende el fútbol y por eso juega siempre. Falta cimentar su presencia con la del resto del equipo. Llegará.

6 Gavi, centrocampista Trotón Se hartó de correr. En todas direcciones y con todas las intenciones. En ataque y en defensa. Demasiado desgaste físico para haber tenido el balón tan poco. No fue culpa suya.

5 Raphinha, delantero Impreciso Titular de nuevo, se le vio motivado y comprometido, pidiéndolas todas y ejerciendo siempre con malas intenciones. Sin embargo, le faltó precisión en los espacios cortos.

5 Robert Lewandowski, delantero Agresivo Enérgico desde el primer minuto, se hartó a presionar. Un trabajo incansable que no obtuvo premio porque no le llegó ni un solo balón claro. Por ganas no fue.