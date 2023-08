El 1x1 del Barça ante el Milan

Muy buena primera mitad de Abde, Oriol Romeu o Jules Koundé y a gran nivel en la segunda Balde o Ansu Fati Poco de Lewandowski en los segundos 45 minutos y debut del senegalés Mika Faye con la casaca azulgrana

Xavi planteaba un once ante el Milan totalmente distinto al que presentó en los dos primeros compromisos de esta gira americana. Si ante el Madrid en el clásico pudimos ver perfectamente al equipo titular de esta temporada (con la excepción de Dembélé, claro), el de Terrassa sacaba una alineación 'exótica'.

Abde y Raphinha en las alas, Ferran de '9', Fermín López titular tras su exhibición en el clásico. Quizás lo más reconocible la zaga. Con un Christensen tocado y un Balde con el que no se quiere correr riesgos tras salir de lesión.

La primera mitad nos dejaba muchos detalles. Abde encarando sin parar por la izquierda, Raphinha asumiendo galones en el otro costado, Fermín 'suelto' y adaptado, Romeu imperial en la sala de máquinas...

Como es habitual en pretemporada, alud de sustituciones tras el descanso y aún más con la segunda mitad en curso.

Este es el 1x1 de SPORT:

El madrileño vio una cartulina por una dura entrada con apenas 15' de juego. Intentó dar profunidad, pero se tuvo que emplear más en tareas defensivas y no brilló llegando a línea de fondo.

Impecable el de Ulldecona. Un 'stopper' que no solo barre y recupera, sino que juega de maravilla de primeras, de espaldas, ayuda a la basculación y a las transiciones. Sigue acumulando muchos minutos y mostrando un nivel físico imponente.

Dejó varias muestras de su magia y talento el de Tegueste para el deleite de una grada de Las Vegas con clara tendencia azulgrana. Importante en las transiciones, no fue tan relevante en área contraria pero rayó a buen nivel.

6

Robert Lewandowski, delantero

Activo

No vio puerta y tampoco estuvo cerca de hacerlo. No participó demasiado en el juego y no cazó ninguna de las cabalgadas de Balde por la izquierda. Sí se ofreció en todo momento y llegó a zona de remate.