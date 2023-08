Dembélé, suplente en el que puede ser su último partido como azulgrana

Xavi Hernández prescindió del Mosquito para el Milan-Barça que cierra la gira por los Estados Unidos El Mosquito llegó al Allegiant Stadium con su habitual talante, como si no estuviera viviendo días de tensión en torno a su futuro

Ousmane Dembélé es uno de los protagonistas del Milan-Barça que cerrará la gira de los blaugrana por los Estados Unidos más allá del terreno estrictamente deportivo. El delantero francés no tendrá minutos en el amistoso pues Xavi decidió no alinearlo al estar pendiente de las negociaciones para su traspaso al PSG.

Unas negociaciones que no están resultando fáciles. El Mosquito no quedó fuera de la lista de convocados del Barça pero tan solo aparecía en la lista de suplentes para medirse al club lombardo. Lejos del protagonismo del pasado sábado, cuando fue titular en el clásico frente al Real Madrid y autor del primer gol del triunfo azulgrana sobre el eterno rival.

Sin embargo, el giro de guión de los últimos días ha cambiado radicalmente su situación y aunque el Barça no escenificó una situación de marginación, la previsión es que Dembélé no abandone el banquillo para jugar contra el Milan. No tiene sentido dar minutos a un jugador que no estará la próxima campaña a las órdenes de Xavi y que correría un alto riesgo de lesión. Más aun con sus antecedentes...

En todo caso, Dembélé estuvo acompañado en los prolegómenos por los compañeros de vstuario con los que mantiene mejor relación, especialmente Ansu Fati con el que se le vio charlando sobre el césped del terreno de juego en los prolegómenos.

Por tanto, Xavi Hernández cedió el protagonismo en el once inicial a Ferran Torres, Raphinha y Abde, los tres jugadores que a día de hoy se pueden ver beneficiados con la salida de Ousmane, aunque en el caso de Ferran Torres su rol parece estar encaminado a ser el relevo de Robert Lewandowski en el eje del ataque.

Pese a todo, a su llegada al Allegiant Stadium Dembélé mostró su habitual comportamiento, sonriendo a las cámaras y aparentemente distendido, como si se tratara de una jornada más y no una de las últimas dentro de la disciplina del que ha sido su club en los últimos siete años.

