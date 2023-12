Blázquez: "Estoy disgustado, pero la Copa de España sigue adelante"

Paco Blázquez seguirá al menos otros cuatro años más en una Real Federación Española de Balonmano a la que llegó en 2013 y al frente de la cual ha logrado importantísimos éxitos a nivel de selecciones como los dos títulos europeos con los Hispanos o la plata de las Guerreras en el Mundial de 2019.

El máximo mandatario federativo concedió una entrevista a SPORT para analizar la actualidad y conversar sobre la Copa de España antes de la enorme polémica que ha surgido este martes con el comunicado de la ASOBAL en el que aseguraba que los clubs no participarían en la Copa de España de este fin de semana en Irun.

Blázquez ha vuelto a dialogar este martes con SPORT para analizar lo sucedido y el orden de las preguntas en la entrevista ha sufrido una importante modificación por la actualidad. El presidente se mostró muy sorprendido por la nota de la ASOBAL y aseguró que el plan de ruta sigue adelante con el sorteo este mismo miércoles.

¿Qué le ha parecido el comunicado de la ASOBAL?

Pues estoy sorprendido y también disgustado. Sobre todo sin comprender lo que está pasando. No comprendo algo que para mí es fundamental y es que la semana pasada estaba todo claro y ahora a cuatro días de la competición se despiertan todos los problemas. ¿O es algo que o ya estaba preparado?

"La ASOBAL ha puesto en el disparadero a los clubs y no mira por ellos ni por los problemas que les pueda acarrear no participar"

¿Cuál es la situación ahora?

La ASOBAL ha puesto en el disparadero a los clubs y no mira por ellos ni por los problemas que les pueda acarrear no participar ni por la imagen del balonmano. ¿Nadie piensa en eso cuando la RFEBM lleva haciendo concesiones desde hace tres años y cediendo a la liga todos los derechos de imagen? Lo que está claro es que en este caso nos asiste la razón y así nos lo hizo saber el CSD.

Entonces hay sorteo...

Por supuesto. A las 11 de la mañana del jueves.

¿Y si hay una negativa de los clubs?

Bueno, son los clubs quienes a título individiual tendrían que decir que no participan. Que la nota de la ASOBAL puede estar muy bien, pero tienen que ser los clubs de forma individual. Mira, nosotros bastante tenemos con preocuparnos del balonmano español. Que se centren ellos en su liga y en sus competencias, que bastante trabajo tienen.

Y ahora regresa la entrevista como estaba pensada 'a anteriori'. ¿Qué le está pareciendo el seguimiento del Mundial femenino en Escandinavia?

Han ido más de 10.000 espectadores a algunos partidos en un lugar donde el balonmano es el deporte rey y eso es algo que me encanta. Allí tienen una gran cultura de balonmano, pero también es verdad que al España-Brasil fueron 500 espectadores. Nosotros en Covid en plena expansión de la variante Ómicron casi llenamos el Palau Olímpic de Granollers con casi 5.000 personas en la final sin que jugase España.

"La participación discreta de las Guerreras en el Mundial se compensa un poco sabiendo que hay otra oportunidad para clasificarnos para los Juegos"

¿El billete para Preolímpico mitiga la tristeza por la eliminación?

Bueno, estamos en una calma tensa. Tenemos que ser autocríticos con los errores que se han cometido y seguir trabajando. No tienes tan mal sabor de boca después de una participación discreta en el Mundial y se compensa un poco sabiendo que tenemos una última oportunidad para clasificarnos para los Juegos. Iremos a tope al Preolímpico.

¿Tiene claro que han acertado con Ambos Martín como lo hicieron con Jordi Ribera?

Lo tengo clarísimo. Ambros tiene todo mi apoyo, él lo sabe y va a hacer trabajo excepcional. Llevaba 10 años fuera de España, llegó en julio y apenas ha tenido dos concentraciones para tomar cuerpo con el equipo antes del Mundial. Además, hemos tenido lesiones como Silvia (Navarro), Jennifer (Gutiérrez) o Shandy (Barbosa), que son piezas importantes que se han ido cayendo. No es un clon de Jordi (Ribera), pero es algo parecido de cara al futuro para desarrollar balonmano femenino desde base, que es un objetivo que tenemos claro. Queremos sacar las jugadoras que necesitemos y para eso hay que trabajar con criterio.

¿Cómo afrontan los Hispanos el Europeo?

Pues como otro momento muy importante. Tenemos que trabajar a tope e ir 200 por ciento con un objetivo claro: intentar clasificarnos directamente para los Juegos, aunque al menos ya estamos en el Preolímpico 2. Diciembre y enero como cada temporada son los dos meses más importantes para el balonmano español, porque es cuando más seguimiento tenemos y cuando más se nos ve. Eso es clave para el desarrollo del balonmano, que se nos vea, que tengamos imagen televisiva.

Jordi Ribera lo está bordando al frente de los Hispanos / EFE

¿De Ambros espera algo parecido al trabajo de Jordi Ribera?

Jordi ha seguido unos pasos que salen del proyecto de trabajo con la base que iniciamos Jordi y yo. Lo preparamos en Río pensando en el futuro y es lo que estamos consiguiendo en una etapa de cambio generacional y con el Covid de por medio. Jordi ha hecho cambios importantes e interesantes y Ambros los está haciendo. Ya empiezan a llegar Lisa (Tchatpchet), Danila (So), Ester (Somaza), que nos tienen que aportar. Las pivotes son jovencitas y tienen que ir aportando un poco más para que sigamos creciendo. A veces hay que caer para recuperarse, que es algo que no ha sucedido con los Hispanos. Es que a veces estamos malacostumbrados a las victorias. Ya están fuera de los Juegos en categoría femenina selecciones como Rumanía, Croacia o Polonia que no tienen ni opción de Preolímpico. Hay que poner en valor lo que hemos conseguido y dejar trabajar a los seleccionadores.

"La forma cómo quedamos fuera de los Juegos de Río es uno de los momentos más duros desde que llegué en 2013"

¿La no clasificación masculina para Río 2016 fue su momento más duro?

Sí, con muchísima diferencia. Perder la clasificación por un gol de penalti en el último es difícil de digerir. Me acuerdo perfectamente de ese momento. Perdimos contra Eslovenia y teníamos que ganar por tres a Suecia. Íbamos tres arriba y tuvimos una contra para irnos por cuatro. Entrerríos buscó un pase picado que nunca fallaba sobre Valero y se le escapó, nos atacaron y nos marcaron. Volvimos a irnos por tres y con el tiempo parado nos metieron un penalti. En fin, eso es pasado y hay que aprender de ello.

¿Los Juegos son tan clave para las selecciones?

Al final todos trabajamos por ciclos olímpicos y es como un examen cada cuatro años que determina si has acertado en la política deportiva, aunque al final dependemos de los jugadores y de las generaciones. Ten en cuenta que hay países muchísima más inversión y nosotros siempre estamos ahí. Yo estoy muy contento con mi equipo de trabajo, con los cuerpos técnicos y con los eventos que organizamos.

¿De qué está más orgulloso en sus 10 años en la presidencia?

Del cambio de imagen, del reconocimiento internacional y del paso adelante a nivel económico, que hemos pasado de un presupuesto de tres millones y medio cuando llegué a los 16 de ahora. ¡Y teniendo la misma subvención, que eso no ha subido! No es fácil. Además, se han ido añadiendo muchos éxitos deportivos. Creo que han sido los 10 mejores años de la historia del balonmano español.

Paco Blázquez, con el mítico Raúl Entrerríos / EFE

¿Y de la operación de marketing con las Guerreras y los Hispanos?

Bueno, ahí tengo yo algo que ver (ríe). Cuando llegué en 2013 lo tenía claro y el departamento que más ha crecido es el de marketing. Cuando llegué estaba Javier Fernández que era un poco un hombre orquesta y había de todo. Ahora tenemos a ocho personas solo en el marketing. También tenía claro que quería potenciar la imagen de la marca 'Hispanos' y de la marca 'Guerreras'. Si no tienes algo que cambia, si la gente no ve algo distinto respecto a los otros deportes, malo.

¿Y qué es lo que menos le ha gustado?

Mi relación con ASOBAL. No puedo tenderles la mano más veces, pero parece que tengamos que tener guerra por guerra. Es algo que no me gusta, me duele muchísimo y lo quiero cambiar poco a poco, le quiero dar otra vuelta. Otro objetivo es seguir creciendo y lo que más ilusión me hace es la Ciudad del Balonmano, pasar de vivir de prestado en el edificio del COE a tener nuestro gran espacio al estilo del fútbol en Las Rozas. Eso y el Europeo masculino de 2028.

"Tenemos que cuidar mucho a los deportistas para que jueguen en las mejores condiciones y no con el anorak en el banquillo ni calentando con guantes"

¿Cómo le sentó lo que se vivió en el Ademar-Barça?

Es que ellos ya son profesionales y tienen que gestionar liga. Yo siempre me centro en la imagen y jamás hemos dado un partido en abierto gestionado por la RFEBM que no tenga pista única para el balonmano. Tenemos que cuidar mucho la imagen, pero sobre todo a los deportistas para que jueguen en las mejores condiciones y no con el anorak en el banquillo ni calentando con guantes. Ni la ASOBAL ni León acertaron. Y si el pabellón no está en condiciones se buscan otras alternativas.

No hay manera...

Es que yo ni me llevo mal con la ASOBAL ni me quiero llevar, pero ellos no pueden ser una Federación aparte. Todo es balonmano y todo suma y resta, pero el balonmano en todos los países lo dirigen las Federaciones, que en nuestro caso dependemos del Comité Olímpico Español. Yo hago una función pública delegada y ellos deberían entender que nos tenemos que llevar bien. No entiendo siempre ese ataque directo a la Federación. Ellos son independientes pero está claro quién tiene que regular el funcionamiento del deporte, porque así está legislado. Yo estoy deseando que saquen ya el Convenio de Coordinación y digan lo que tiene que hacer cada uno. Siempre les he tendido la mano.

¿Por qué organiza la RFEBM la Copa y se cambia el nombre de la competición?

No es algo que hayamos buscado ni querido nosotros. En momento en el que la Liga ASOBAL se convierte en profesional, por ley la ASOBAL solo puede organizar esa competición y el resto son competencia de la Federación. Nosotros hicimos una consulta al Gobierno y el Secretario de Estado les dijo que no podían organizar la Copa o salvo que haya un convenio y yo no voy a firmar nada mientras no tengamos el de Coordinación. Si la ASOBAL se hubiese dirigido a nosotros se habría solventado el problema. No entiendo la guerra ni la polémica cuando todo es más sencillo. Alguien tendrá interés en que nos llevemos mal. Yo no tengo ningún interés, pero si la ley dice que es competencia nuestra, es competencia nuestra. Es como si el arrendatario del piso se va, pero lo quiere seguir utilizando. Y el nuevo nombre de Copa de España es porque nos prohibieron utilizar el nombre ASOBAL.

Paco Blázquez lamentó los problemas entre la RFEBM y la ASOBAL / EFE

¿Me dice que si le hubiesen llamado habría habido acuerdo?

Yo siempre estoy dispuesto a negociar, pero ni me llaman… Si yo quiero comprar tu coche tendré que llamarte. ¡No me vas a llamar tú a mí!. Llámame, que yo no tengo ningún problema. Si era más sencillo. Lo que no puedes hacer es ir a hechos consumados. Vendo la competición y cuando la tengo vendida me preocupo de salir a hablar. Así no son las cosas. No la puedes organizar porque ya la tengo vendida en Irun cuando el Secretario de Estado te ha dicho que no la vendas. Antes de comercializarlo, ¿por qué no hablan conmigo?

¿Por eso respetaron Irun como sede?

Yo tengo una gran amistad con su alcalde. Él me dijo que iban a firmar con la ASOBAL para ser la sede del torneo, yo le dije que no tenían competencias y él me dijo que le habían dicho que sí.

"No puedes hacer ir a hechos consumados. Vendo la competición y cuando la tengo vendida me preocupo de salir a hablar"

Está siendo una especie de 'marrón' esta Copa...

Veréis solo un esbozo de lo que como federación habríamos querido, pero es que hemos tenido menos de un mes para organizarlo. El año que viene te aseguro que será una Copa que la gente dirá, ole. Se recordará como un punto de inflexión. Queremos hacer algo diferente.

¿Se va a jugar siempre en estas fechas?

Yo creo que va a depender de la selección y de la carga de los jugadores. Tenemos que buscar algo ideal y analizar si hay que eliminar alguna competición y cuál es la mejor fecha en el calendario. 2024 será un año caótico con los Preolímpicos, los Juegos Olímpicos, un montón de partidos entre semana… tenemos que buscar lo mejor para la imagen y para la gente. Hablamos de profesionalismo, pero después no querían jornadas el 27, 28 y 29 diciembre. ¡Pero es que ya eres profesional!

¿La Supercopa Ibérica seguirá adelante?

Sí, sí. Es algo muy positivo que hemos conseguido sacar adelante y queremos seguir unidos con Portugal por lo menos hasta 2028 pensando en el Europeo (lo coorganizarán ambos países junto a Suiza).