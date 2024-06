Mike James jugará tres años más en el AS Mónaco

Mike James amplió oficialmente su contrato con el AS Mónaco, y que según adelantaba Gabriel Pantel-Jouve de BeBasket, el nuevo contrato será por un valor aproximado a nueve millones de dólares. La fiscalidad general favorable en el principado ha permitido que Mike James y AS Monaco finalmente llegaron a un acuerdo para permanecer juntos.

En los últimos días, durante la final de la LNB, finalmente ganada, contra el Paris Basketball, afirmó que su sueño hubiera sido levantar el trofeo de la Euroliga junto al entrenador Sasa Obradovic con el equipo rojiblanco del Principado.

Por primera vez en su larga carrera en el extranjero, el experimentado base que pronto cumplirá 34 años fue nombrado MVP de la Euroliga después de una espectacular campaña de 17,9 puntos, 4,1 rebotes y 5,1 asistencias por partido. También fue galardonado con el MVP de las finales de la LNB después de llevar al equipo al éxito nacional.

Sin Final Four

James no pudo llevar al AS Mónaco a la Final Four de la Euroliga de manera consecutiva, ya que Fenerbahce se impuso en el quinto encuentro de la serie de Playoffs como visitante para prolongar su temporada hasta el Uber Arena en Berlín.

Desde que llegó al equipo en septiembre de 2021, Mike James ha ganado dos campeonatos de Francia (2023 y 2024) y una Copa de Francia (2022-23). Con el AS Monaco, también ha sido nominado en dos ocasiones en el primer equipo de la Euroliga (2022 y 2024) y una vez en el segundo equipo de la Euroliga (2023).

Durante la pasada temporada, James se convirtió en el máximo anotador histórico de la competición superando a un histórico de la competición como Vassilis Spanoulis.

Antes de fichar por el Mónaco, el base estadounidense también vistió las camisetas del Baskonia, Panathinaikos, Milán y CSKA Moscú en la Euroliga. También tuvo experiencias en la NBA, jugando para los Phoenix Suns, los New Orleans Pelicans y, finalmente, para los Brooklyn Nets.