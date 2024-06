Nico: "Le he dicho a mi representante que no quiero saber nada hasta que no acabe la Eurocopa"

El delantero internacional del Athletic, Nico Williams, ha pasado en la noche de este miércoles por los micrófonos de El Partidazo de COPE. Pretendido por el FC Barcelona, el extremo de 21 años, no ha querido profundizar sobre un posible cambio de aires en el mercado veraniego de fichajes. Tiró de tópicos y lanzó balones fuera...

"¿Mi futuro? Estoy muy contento en el Athletic, me lo ha dado todo, apostó por mí al cien por cien, me lo ha dado todo. Es lo que tengo que decir", dijo, para insistir en que "lo tengo bastante claro todo, el Athletic es mi casa, estoy muy contento, pero ahora me centro en la Eurocopa porque quiero estar al cien por cien. Por lo demás, no sé qué va a pasar".

Nico dejó muy claro que "tengo que estar centrado en una cosa, la Eurocopa, por lo que le he dicho a mi representante que no quiero saber nada hasta que no acabe la competición". Sobre su cláusula, asequible en estos tiempos, tampoco quiso ahondar: "Estoy muy cómodo en Bilbao, con el Athletic seguimos un camino juntos, por eso decidí renovar, es el equipo de mis sueños".

Nico renovó su compromiso con el Athletic en diciembre de 2023, alargando su contrato hasta junio de 2027. El Athletic no comunicó el importe de la nueva cláusula de rescisión (la anterior era de 50 millones de euros) y la nueva podría rondar los 60. En ningún caso esta cantidad sería negociable.

Indicó también que los jugadores del Barça que están en la selección no le convencen para que fiche por el conjunto catalán: "No hablamos de eso, no me vacilan, son muy serios".

Y del racismo, después del fallo del caso Vinicius en Mestalla, aseguró que con la sentencia queda demostrado que "la ley es dura, pero a mí me gustaría saber porqué me insultaron... por mi tono de piel, por sacarme del partido... No les deseo nada malo porque sé que se puede razonar con esta gente. Si les abres la mente, dudo que piensen que todo es blanco o todo es negro. Creo que hay que enseñarles, que conozcan el mundo. Seguro que cambiarían".

Sobre el día a día en la concentración, en Alemania, dijo que "tenemos mucho tiempo libre por las tardes y me dedico a jugar a la play, a ir al gimnasio... ¿Si soy bueno en la play? Sí, les tengo comida la tostada a algunos. ¿A quién? A Fermín le cuesta bastante, la verdad".

En cuanto al debut en la Eurocopa, aseguró que "me suelo poner algo nervioso cuando llega el día del partido, ahora todo es rutinario, pero cuando se acerca el momento me pongo nervioso. Me cuesta dormir. ¿Manías antes del partido? No, la verdad".

Sobre las opciones de España comentó que "tenemos un buen equipo, podemos hacer grandes cosas, pero hay que ir paso a paso. Contra Croacia vamos a hacer un buen partido. Somos una familia, nos entendemos todos muy bien. Como equipo, en conjunto, creo que nadie nos puede ganar".

Avanzó que "mis padres estarán en Alemania. Me apoyarán desde el minuto 1. Siempre les he contado que jugar una Eurocopa era mi sueño. También vendrá mi hermano Iñaki, que ahora está de luna de miel, pero estará en el partido contra Albania. Es el mejor, el número 1. Espero meter un golito el día 15 contra Croacia y dedicárselo porque es su cumpleaños".

De Lamine Lamal comentó que "soy su hermano mayor, me tiene que respetar. Lo veo en su cuarto haciendo los deberes, es bastante maduro".

Y de Luis de la Fuente aseguró que "me ha dado una gran oportunidad. Le estoy muy agradecido. Me dio permiso para ir a la boda de mi hermano, que fue una pasada. Había ambiente africano, por él, y guipuzcoano, por su pareja. Me lo pasé muy bien. Es un fenómeno. ¿Mi boda? Me queda mucho. Tengo 21 años".

Nico Williams ha jugado 122 partidos con el primer equipo del Athletic en los que ha acumulado 7.619 minutos. El delantero ha firmado 20 goles y ha repartido 24 asistencias desde la temporada 2021-22.