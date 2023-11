Ambros Martín: "Que seamos Guerreras con valor y sin miedo"

El laureado seleccionador español conversó con SPORT en la víspera del debut en el Mundial ante Kazajistán "Me motiva mucho pode optar a participar en unos Juegos y esa es una de las razones de que esté aquí", dijo

En el mundo del balonmano femenino el nombre de Ambros Martín vendría ser como el de Nicolaj Jakobsen en el masculino con sus múltiples éxitos con Dinamarca o incluso al de Valero Rivera con su 'Dream Team' azulgrana y su histórico bronce mundialista con Qatar en 2015.

El de Arrecife conquistó cuatro Champions consecutivas con el Gyori ETO húngaro (de 2015 a 2018) y en esas cuatro temporadas fue elegido mejor entrenador del Viejo Continente. También fue bronce con Rusia en el Mundial de 2019 y ahora tratará de cumplir su sueño de disputar unos Juegos Olímpicos.

Ambros Martín sustituyó en el cargo al seleccionador interino José Ignacio Prades, ahora su ayudante. El canario conversó con SPORT tras facturar las maletas en el vuelo a Dinamarca, donde las 'Guerreras' se enfrentarán el miércoles a Kazajistán, el viernes a Ucrania y el domingo a la potente Brasil con el objetivo de pasar a la segunda fase con pleno de victorias.

¿Qué sensaciones le ha dejado el torneo de Santander?

La verdad es que buenas. Nos ha venido bastante bien, porque hemos tenido rivales que van a estar en el Mundial como nosotros, de distintos estilos al ser europeas (Serbia), americanas (Argentina) y asiáticas (Japón). Hemos encontrado dificultades para encontrar nuestro ritmo y la nota más positiva es cómo solventado los problemas y acabamos con muy buenas sensaciones después del último partido.

Contra Serbia quedó claro que las opciones pasan por defender y por correr.

Sí, esas han sido y tienen que ser nuestras señas de identidad y no podemos perderlas. Cuando el rival nos ataca y estamos más pasivas nos convertimos en un equipo vulnerable, pero cuando somos capaces de vulnerar las líneas pase llevando la iniciativa es cuando mejor rendimos, porque recuperamos muchos balones y hacemos goles.

Las 'Guerreras' irán a por todas en el Mundial | EFE

¡Es que incluso recuperaron tres bolas seguidas tras pérdida!

Eso es lo que tiene la defensa, que aun teniendo problemas en ataque y perdiendo alguna situación más o menos clara, si eres capaz de defender a ese nivel ganas mucho en confianza para seguir intentándolo. Ayer se vieron algunas situaciones en defensa que nos dieron tranquilidad y confianza no solo al ver que no nos hacían gol, sino incluso tranquilidad en determinados momentos en el ataque para no perder balones.

La baja de la 'tocada' Sandy Barbosa en la lista definitiva les resta potencial en el lanzamiento lejano...

Es una pena, pero creo tenemos jugadoras que nos pueden abrir determinadas defensas o sacar de aprietos. Sabemos explotar bastante bien nuestras características y hay jugadores que debutan en un Mundial, pero sí lo hacen en sus clubs. Les cuesta por la falta de experiencia, por los nervios... es cuestión de tiempo. Tienen ese potencial y por eso están aquí.

El ejemplo de cómo adquirir un rol importante es Paula Arcos a sus 21 años...

Sí, son talentos que salen por generación espontanea. España siempre ha tenido jugadoras con un talento especial que destacan desde muy jóvenes y ella es un gran ejemplo, pero lo más importante es el trabajo de equipo. Si queremos llegar tenemos que hacerlo en equipo, no dar el peso solo a una jugadora. Ya es una parte importante, porque tiene mucha experiencia y mucho talento pese a su juventud. A ver si en el futuro somos capaces de sacar jugadores como ella a las que la juventud noles impida destacar. Mentalmente es muy fuerte, no le afecta la presion ni ser líder, sino lo contario. Pero queremos que todas asuman.

Paula Arcos, una jugadora excepcional de solo 21 años | EFE

¿El objetivo realista es llegar a cuartos de final?

El objetivo es llegar lo más lejos posible. No me pongo ningún límite que no sea ganar el próximo partido. Tenemos que ir partido a partido y defensa a defensa, ese es el objetivo fundamental que nos dará la posibilidad de llegar muy lejos. Todo dependerá de esa día a día.

¿Piensa ya en Brasil o le molesta que se hable menos de Kazajistán y de Ucrania?

No pienso en Brasil. No me gustaría que empecemos el Mundial pensando en el tercer partido, en la segunda fase o en los cuartos. Vamos a ir por orden y lo primero es Kazajistán. Ahí podemos dar otro paso en la evolución. Os lo digo a vosotros y a la aficion, porque querría evitar que desde el ambiente ese mensaje pueda llegar al grupo. Lo unico importante es el próximo partido. Es lo que pienso y además lo tengo muy claro.

¿Cómo lleva dar un tiempo muerto en castellano tras 10 años entre Rusia, Rumanía y Hungría?

(Ríe). Pues sinceramente lo que más me ha costado es hablar en español dentro de la terminología del balonmano, porque llevaba como 10 años haciéndolo en inglés. Me costó adaptarme a la forma que tenemos de hablar aquí, porque lo que he venido haciendo todos estos años es hacerlo en inglés, así que al principio iba traduciendo al castellano.Ahora es mucho más fácil transmitir lo que pienso, claro está.

El presidente federativo Paco Blázquez, con Ambros y Prades | EFE

Pero ahora puede llegar más a sus jugadores, porque en su caso en inglés era más complicado.

Ahí sí que he ganado. El mensaje es directo, llega claro y no hay malas interpretaciones, correctas. Cuando en un equipo se habla en un idioma distinto al nuestro cada uno tiene su nivel y eso lo complica todo. Aquí todos hablamos el mismo idioma y los mensajes llegan como yo quiero.

¿Por qué se decidió a regresar a España tras hacer historia con el Gÿori ETO (sobre todo), con el Rostov y con la selección rusa?

No sé. Es una cuestión de objetivos personales y profesionales. Nunca he estado en unos Juegos Olímpicos, No me lo permitieron en Japón (Rusia lo destituyó en pleno Europeo a siete meses de los Juegos tras quedar fuera de las semifinales) y ahora se me presentó esta oportunidad de dirigir al equipo nacional. Ahora los Juegos son algo lehano y lo único importante es el Mundial, pero había una motivacion especial que insisto en que es participar por primera vez en unos Juegos. Esa ha sido una de las razones por las que estoy aquí.

Para acabar, una clave para que el Mundial sea un éxito.

Pues que hagamos honor a nuestro apellido y a nuestra marca. Que seamos guerreras con valor y sin miedo.