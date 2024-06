Ricky, sobre su futuro: "Me he querido alejar de las sensaciones..."

Ricky Rubio compareció ante los medios de comunicación en la tercera edición del Congreso de Ensayos Clínicos en Oncología de Barcelona (CECOB), organizado por The Ricky Rubio Foundation, en el que SPORT estuvo presente. Más allá de sus implicaciones solidarias fuera de la pista, el catalán dio algunas clave sobre su futuro, con el Barça y la selección española de por medio.

NO ESTARÁ EN PARÍS

"Estoy bien. Es verdad que ha habido complicaciones y sabía que no iba a ser fácil. Me he querido alejar de las sensaciones que he tenido durante temporada para poder tener la mente libre y para saber exactamente dónde ir" declaró Ricky Rubio, que no estará con la selección española en el preolímpico que se disputará próximamente en Valencia.

Ricky Rubio, tras la eliminación del Barça en el playoff / Javi Ferrándiz

Tal y como afirmó Sergio Scariolo, fue el propio jugador quien le comunicó su deseo de no ser convocado. Recordemos que el del Masnou sí que disputó las últimas ventanas FIBA con España del pasado mes de febrero en Zaragoza y Charleroi, y ha sido una pieza clave en los éxitos cosechados por la selección la pasada década.

"ERA EGOÍSTA PRESTARME A LA SELECCIÓN"

"Eso lo tenía muy decidido durante la temporada, más que nada por 'timings'. Me hubiese gustado muchísimo ir, pero el lunes pasado empezaron a entrenar los jugadores y no me daba tiempo a estar al cien por cien porque mi carrera deportiva dependía de este verano, en el sentido de si seguir o no" aseguró el catalán, que tiene muchas dudas que despejar de cara a su futuro.

En el Barça cuentan con él para el proyecto de la próxima temporada, aunque en los despachos deberán esperar una sentencia en firme de Ricky.Ha disputado poco menos de media temporada en el Palau Blaugrana y, como era de esperar por su tiempo de inactividad, ha tenido un rendimiento irregular en el esquema de Roger Grimau. Pese a esto, Rubio es uno de los mejores bases de Europa cuando está al 100%, tal y como ha demostrado en innumerables ocasiones en torneos FIBA o en su etapa en la NBA

Ricky Rubio, a la espera de resolver su futuro / Valentí Enrich

"Era egoísta prestarme a la selección sin estar al cien por cien para ellos y tenía que pensar en mí en ese momento" sentenció. "Creo que no es justo si no estás en la preparación y en el preolímpico y se lo ganará quien se lo tenga que ganar" dijo sobre una selección española que deberá sufrir para estar en los JJOO de París de este próximo verano. La Roja se enfrentará primero con Líbano y Angola por el Grupo A. De ganar, se cruzará con Finlandia, Polonia o Bahamas en la final, donde aguarda el billete a la capital francesa.

"Es una época de reflexión y vamos a tomárnoslo así" fueron las palabras de un Ricky Rubio que deberá decidir qué camino conduce a su felicidad, el principal objetivo ahora mismo. Ya sea dentro o fuera de las canchas, su legado en el baloncesto español dejará huella para toda la historia.