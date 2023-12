Richardson: "Hemos de ser fieles a nuestra identidad"

El Barça vela armas de cara a la Copa de España que debería disputarse este fin de semana en Irun, aunque la realidad es que la competición pende de un hilo tras el comunicado que acaba de lanzar la ASOBAL en la que los clubs se niegan a la disputa del torneo que debería organizar por primera vez la RFEF en plena polémica con el sindicato de clubs.

Los blaugranas siguen preparando el torneo con un Melvyn Richardson que sigue realizando una excelente temporada como lo demuestra su condición de máximo realizador provisional de la Liga Plenitude ASOBAL con 84 goles y el papel clave que está teniendo en la Champions.

Y lo está haciendo en la posición de central en la que hizo historia su padre Jackson Richardson. A punto de ser padre por primera vez, el polivalente lateral derecho francés conversó con Sport de su actual momento, del Barça y.. del sueño olímpico en París tras su oro en Tokio.

A punto de cumplir 27 años, ¿está en tu mejor momento?

Yo me siento bien aquí, estoy bien de salud que es lo más importante. Y físicamente también me encuentro muy bien, pero hay que seguir. Siempre se puede estar mejor, ¿no?

Cuando gana la Champions en 2018 recién llegado a Montpellier, ¿llegó a pensar que todo era más fácil?

Era mi primer año en la Champions y fuimos una sorpresa. Estaba con 'Ludo', nadie creía en nosotros y llegamos a Colonia justo después de perder la Liga Francesa. La Champions es la mejor competición del mundo y lo que hicimos fue increíble. Quizá esa derrota nos ayudó a llegar a la Final Four sin presión… En mi caso ganarla me dio aún más ganas de trabajar, porque quería volver a vivir aquello.

Ahora se le ve con mucha confianza…

En el Montpellier ya tenía un rol bastante importante y aquí en el Barça me encontré con jugadores top mundial en cada puesto y es difícil, pero yo quería esto. Quería descubrir un nivel más alto de exigencia y lo descubrí. Claro que al principio no es fácil. Necesitas tiempo para adaptarte, para descubrir el club y el país. Fue un cambio total en mi vida, todo el mundo me ha apoyado mucho y es verdad que ahora siento la confianza del staff y de los compañeros, que es lo más importante.

Richardson destacó gran el trabajo de todo el grupo / DANI BARBEITO

¿Qué importancia ha tenido Carlos Ortega en esta confianza que tienes ahora?

Él nos insiste en que hay que darlo todo en todos los partidos y en todos los entrenamientos. Es lo que trato de hacer cada día. Cada día cuando me levanto pienso que tengo que dar otro paso adelante y luego el jefe es el que elige. Yo estoy aquí para ayudar siempre al equipo de la mejor manera.

En los momentos difíciles en los que jugaba poco, ¿qué le decía su padre?

Bueno, que esto es el deporte y no es posible estar a tope todo el año. Que hay momentos altos y momentos un poco más bajos, pero me insistía en que tenía que ir ganando confianza, que hay que seguir trabajando más duro que los demás y que acabaría llegando mi momento.

¿No le hace bromas ahora que juega de central?

No, no me ha hecho bromas, pero ahora ve más las cosas en las que puedo mejorar y me insiste un poco (ríe).

¿Cómo se afronta la temporada cuando ven que hay menos piezas en el equipo?

Bueno, hemos tenido bastantes cambios este año con grandes jugadores que se marcharon y con la lesión grave de Domen (Makuc). Seguimos teniendo grandes jugadores que tienen que seguir dando pasos adelante y jóvenes con un talento increíble que tienen que ayudarnos más. Todos lo están haciendo bien y por eso estamos aquí.

Carlos Ortega y Jackson Richardson, en 2004 en el Palau / IGNASI PAREDES

¿Ve al equipo preparado para aspirar a todo?

Cada año es un equipo diferente y esta temporada no es ninguna excepción, pero tenemos que ser fieles a nuestra identidad. Tenemos que ser siempre el Barça sin compararnos con los rivales ni con equipos de otras temporadas. Tenemos que hacer nuestro juego y creo que hay equipo para pelear por todo. Luego ya se verá cómo van las cosas.

Usted llegó joven a la elite y los hermanos Cikusa lo han hecho incluso antes. ¿Tienen un talento especial?

Sí, sí, son dos jugadores con un talento increíble que tienen que saber guardar y cuidar. Como se dice siempre y es muy verdad, llegar cuando no te conoce nadie se puede hacer, pero lo más difícil es seguir dando resultados y haciéndolo bien cada partido. Pero bueno, ellos están trabajando muy bien y tengo claro que les va a ir muy bien.

Ahora llega la Copa de España. ¿Cómo afrontan la última competición del año?

Sí, sí, la Copa es muy importante para nosotros, porque estamos aquí para ganar todos los títulos y serán dos partidos bastante duros e importantes en Bidasoa. Después tendremos unos días de vacaciones y enseguida nos vamos la mayoría al Campeonato de Europa y espero que después volvamos al Barça en la misma forma que ahora para seguir luchando por los objetivos.

Melvyn Richardson es completamente feliz en el Barça / VALENTÍ ENRICH

Aparte de la Champions, supongo que ya sueña con los Juegos de París...

Los Juegos serán un gran momento para el deporte francés y para el balonmano francés. El sueño de ganarla sería increíble, pero bueno, para eso queda tiempo y antes hay muchos objetivos con el Barça y en enero el Europeo con Francia. Yo sigo concentrado con el equipo y, claro, para los Juegos lo primero será que entra en la convocatoria.

Y con su padre en la expedición…

Sí, él será el jefe de misión y estoy muy contento por la oportunidad que va a tener de dar su experiencia a todos los deportistas que van a participar en los Juegos. Yo espero que nos veamos bastante allí en la Villa.

Para acabar, ¿siente el cariño especial que le tiene la afición?

Es muy buena gente, muy apasionada como yo y cuando salgo al Palau y se ponen a cantar yo intento dar espectáculo para que se diviertan. Me gusta compartir esos momentos con ellos, porque vivimos de la misma pasión.