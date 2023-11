Ortega no se muerde la lengua: "No es de recibo jugar con esta temperatura y la pista sucia"

El técnico azulgrana denunció la mala situación de la pista tras el encuentro ante Ademar El Barça se impuso al conjunto leonés con un claro 25-39 y la vista puesta en el Veszprém

El Barça firmó una nueva victoria en liga ante Ademar León en un duelo donde las pobres condiciones de la pista fueron protagonistas. Al terminar el encuentro, Carlos Ortega, entrenador del Barça, denunció la situación.

"Creo que no es de recibo jugar en estas condiciones", senteció el técnico azulgrana que matizó: "Yo soy el primero que defiende la Liga ASOBAL pero no es de recibo para los jugadores, no solo para los de mi equipo, jugar con esta temperatura y la pista sucia por las obras, es lógico que no se pase la mopa".

"Me alegra haber ganado el partido porque lo fácil hubiera sido, como ya habíamos dicho antes a los árbitros y al delegado ASOBAL, si hubiéramos perdido algún punto decirlo, pero no, lo digo con una victoria clara", afirmó un Carlos Ortega visiblemente contrariado con la situación. "Por el bien de este deporte, esto no se puede repetir", apuntó.

El entrenador azulgrana comentó que "sabíamos antes de venir que no había ventanas y eso, pero una cosas es imaginárselo y otra venir aquí y ver el frío que hace, jugadores calentando con guantes y alguno hasta con gorro, incluso en el banquillo con el plumífero, la pista sucia...". "Eso conlleva también mucho riesgo de lesiones", advirtió Ortega, que para este partido había dejado en casa a algunos de sus titulares, con la vista puesta en el partido de Champions contra el Veszprém de este jueves.

"Yo he avisado a mis dirigentes, ellos se han quejado a ASOBAL y a la federación y yo me he quejado al delegado de ASOBAL, a los árbitros... lo pone en el acta, pero no sé si tengo potencial para decidir algo así. Creo que no se debe volver. Una cosa es en verano, con buena temperatura, pero en invierno, cuando se ha ido ya el sol, es imposible. Además la pista estaba realmente en malas codiciones", zanjó el técnico del Barça.