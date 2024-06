Vitor Roque adelanta su pretemporada para convencer a Flick

Vitor Roque ya trabaja en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El brasileño ha acudido a las instalaciones de entrenamiento del FC Barcelona durante sus vacaciones para ejercitarse y empezar a convencer a Hansi Flick de que puede ser un futbolista importante en su proyecto en el conjunto azulgrana.

La llegada del nuevo técnico ha provocado un giro radical en su situación, pues si Xavi Hernández seguía en el banquillo culé, Roque tenía todas las papeletas para marcharse a causa de su poco protagonismo. Así lo dejó claro su agente cuando el adiós del míster egarense fue oficial. "Ahora, con el nuevo entrenador, empieza de cero", aseguró André Cury hace unos días en 'Radio MARCA'.

Y lo hará desde el primer día, aunque no estaba citado hasta el 8 de julio. Sin compromisos internacionales (ni Copa América ni Juegos Olímpicos), el 'Tigrinho' será uno de los pocos futbolistas en activo, una ventaja para el brasileño.

Por ahora, Vitor Roque se mantiene firme en su intención de continuar en el Barça. Escogió al club blaugrana porque era su sueño y no está dispuesto a tirar por la borda sus opciones de triunfar en el Camp Nou a las primeras de cambio, pero sabe que la decisión final estará en manos de Flick. Si no va a tener demasiados minutos aquí, tanto él como su entorno podrían estar más abiertos a marcharse aunque su plan era forzar un traspaso definitivo, algo que en el Barça no se contempla a no ser que llegue una oferta multimillonaria.