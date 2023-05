Ambros Martín, ambicioso en su presentación como seleccionador

"Quiero que España sea uno de esos equipos que se acostumbra a ver en semifinales", dijo el canario El técnico sustituye a José Ignacio Prades al frente de las 'Guerreras'

El técnico Ambros Martín, que este martes fue presentado como nuevo seleccionador español femenino de balonmano, se mostró ambicioso y aseguró que su objetivo es que las "Guerreras" dejen de ser una sorpresa y se conviertan en habituales en la lucha por las medallas en cada gran campeonato.

"En todos los grandes campeonatos al final siempre están los mismos equipos y luego hay una sorpresa y a mí lo que me gustaría es que España estuviese en esas primeras plazas no ya como una sorpresa, sino que fuera uno de esos equipos que se acostumbra a ver casi siempre en las semifinales y finales, poder llegar algún día a codearnos continuamente con esos equipos", señaló Martín.

Un objetivo que el preparador canario ve factible a medio y largo plazo, ya que pese a que su contrato finaliza el 31 de diciembre de 2024, es la voluntad tanto del nuevo seleccionador como de la Federación Española de Balonmano prolongarlo en el tiempo.

"El contrato concluye el 31 de diciembre de 2024 porque ese año hay elecciones a la Federación y no podemos firmar más allá, pero el proyecto es medio y largo plazo y el objetivo es mantener esta relación hasta 2028", explicó el presidente de la Federación Española, Francisco Blázquez.

El primer objetivo de Ambros Martín al frente de la selección española femenina de balonmano será tratar de lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos de París para lo cual el conjunto español deberá brilla en el Mundial que se disputará el próximo mes de diciembre de Dinamarca, Noruega y Suecia, la puerta de acceso a la cita olímpico

"Ni como jugador, ni como entrenador he podido participar en unos Juegos Olímpicos. Ahora se me presenta esta oportunidad y desde ya vamos a trabajar de la mejor manera posible no sólo para llegar a esos Juegos, sino para llegar en las mejores condiciones para poner a España en el lugar que se merece", explicó Martín, que regresa al balonmano español tras más de diez años en el exterior.

Para ello, el nuevo seleccionador tiene clara la fórmula, trabajar con el mismo nivel de exigencia que le ha convertido en uno de los técnicos más laureados del panorama internacional como atestiguan los cuatro títulos de la Liga de Campeones conquistados con el Györi húngaro, con el que volverá a competir este curso por un nuevo título continental.

"Yo soy competitivo al máximo y muy exigente. Me gusta planificar todo con tiempo, no dejar nada al azar y desde el momento que empiece el primer entrenamiento voy a pretender que el equipo trabaje con esa máxima exigencia y competitividad", indicó Martín.

Un trabajo en el que Ambros Martín contará con la colaboración del hasta ahora seleccionador nacional José Ignacio Prades, que pasará a ejercer las labores de segundo entrenador, y del guardameta exinternacional español Jaume Fort, que será el preparador de porteros.

Es un equipo de trabajo con el que el nuevo seleccionador tratará de aprovechar los puntos fuertes de las "Guerreras", semifinalistas en el último Mundial, mientras se trabaja más a largo plazo en paliar deficiencias como el lanzamiento exterior.

"Tenemos que aprovechar lo que hay. El carácter de las jugadoras, el desequilibrio en los unos contra uno, en la toma de decisiones y, sobre todo, las típicas defensas españolas que no gustan mucho a los equipos rivales. Tenemos que seguir explotándolas, porque la defensa es lo que gana los grandes campeonatos", señaló el preparador.

Un Ambros Martín que tendrá su primera toma de contacto con las internacionales españolas el próximo mes de junio en una convocatoria que, como explicó el nuevo seleccionador, será amplia y en la que explicará a las "Guerreras" las líneas maestras del nuevo proyecto, al que no quiere "poner límites".

"Espero lo máximo, yo no voy a poner límites. Nunca me los he puesto. Tampoco es que quiera generar demasiadas expectativas, pero sí que pretendo hacer llegar a las jugadoras que en cada partido, que en cada competición tenemos que dar el máximo de nuestras posibilidades", concluyó el nuevo seleccionador español.