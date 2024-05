El Palau de las grandes ocasiones vuelve a llevar al Barça a la Final Four

El Barça lo ha vuelto a hacer. El cuadro azulgrana venció al PSG en el partido de vuelta de los cuartos de final de la EHF Champions League y certificó el pase a la Final Four de Colonia, donde luchará para intentar conquistar un nuevo título europeo. La ambición del conjunto que dirige Carlos Ortega es insaciable y desprenden un espíritu ganador que los convierte en un equipo muy difícil de batir.

Antes de iniciar el partido, el Barça realizó un sentido homenaje a Nikola Karabatic, actual jugador del PSG, que estuvo dos años en la disciplina azulgrana y conquistó una Champions. El jugador francés se retirará este año con un palmarés histórico bajo el brazo. La afición recibió con una fuerte ovación al jugador que agradeció el gesto con aplausos de vuelta.

La atmósfera en las gradas era el de las grandes noches en un Palau que emite esa magia tan indescifrable. No tocaba remontada épica ni darle la vuelta a la eliminatoria, pero la afición no falló a la cita con la mejor entrada de la temporada. 5.467 espectadores llenaron el Palau para ayudar a certificar el pase a la Final Four.

Los aficionados totalmente entregados a la causa y, liderados por el grupo de animación Dracs, no cesaban de animar ni un instante. Y, como es habitual, el equipo respondía sobre el 40x20, compitiendo y dejándoselo absolutamente todo. El Palau era una auténtica fiesta celebrando cada tanto y cada parada como si fuera la definitiva.

Aitor Ariño celebra un gol durante el partido de vuelta de Champions ante el PSG / EFE

Sonó la bocina señalando el final del encuentro y la afición estalló de alegría al ver que su equipo luchará por el trofeo de la Champions un año más. Y es que es la novena vez que el Palau ejerce de juez en la vuelta de los cuartos de final y ve a su equipo lograr la clasificación para la Final Four desde que el formato de la competición cambiara en el curso 2009-10.

LAS REMONTADAS DEL PALAU

En los últimos años, el Palau Blaugrana ha sido protagonista de remontadas que han quedado para la historia. El Barça le ha dado la vuelta a tres eliminatorias en el feudo azulgrana para lograr el pase a la Final Four desde la 2011-12. En esa ocasión, el equipo azulgrana perdió en el partido de ida ante el Atlético de Madrid (25-20) y le remontó en la vuelta (32-24) en un épico partido con 19 paradas de Saric y 11 goles de Rutenka.

En la siguiente campaña, la 2013-14, los azulgranas volvieron a caer en el duelo de ida de cuartos de final, esta vez en pista del Rhein-Neckar Löwen (38-31). En la vuelta, el Palau se vistió de gala para llevar en volandas a un equipo, liderado por Nikola Karabatic, que logró empatar la eliminatoria (31-24) y clasificarse por haber anotado más goles que su rival en pista contraria.

La última vez que el Barça necesitó la fuerza del Palau para sellar el pase a la 'Final Four' fue en el curso 2016-17, cuando salió derrotado en el duelo de ida en la visita al THW Kiel (28-26). En la vuelta, Gonzalo Pérez de Vargas realizó un recital en la portería con 23 paradas que permitió remontar una eliminatoria (23-18) que se había complicado en Alemania.

DEL PALAU A LA FINAL FOUR CON MENOS ÉPICA

Por otra parte, en otras coyunturas, el Barça tan solo tenía que defender la renta conseguida en el partido de ida para sellar su clasificación para la Final Four. En hasta seis ocasiones, los azulgranas han jugado la vuelta en el Palau con ventaja.

En la 2014-15 contra el Zagreb, en la 2018-19 delante del Nantes, en la 2020-21 frente al Meshkov Brest, en la 2021-22 ante el SG Flensburg, en la 2022-23 con el GOG y la de este curso contra el PSG. En todas ellas, el Palau vivió los partidos de vuelta algo más aliviado, pero con las mismas ganas e ilusión.

No obstante, no hay que restarle valor a la importancia del Palau Blaugrana, porque a pesar de haber obtenido ventaja en la ida de esos enfrentamientos, el Barça ganó también el partido de vuelta jugado en el fortín culer en las seis ocasiones. Indudablemente, es totalmente cierto que la magia del Palau puede cambiar totalmente jugadas, partidos e incluso eliminatorias.