Carlos Ortega: "Hemos hecho un partidazo, pero quedan 60 minutos.."

Carlos Ortega habló a los micrófonos tras la enorme victoria azulgrana ante el PSG (22-30) en los cuartos de final de la Champions League de balonmano, un triunfo que deja al Barça en muy buena posición para el partido de vuelta y lo acerca a la próxima Final Four de Colonia.

Ortega: "Quedan 60 minutos..."

"Todos habríamos firmado este resultado antes de empezar y más cómo se ha puesto el partido. En el primer tiempo creo que la diferencia ha sido principalmente por los fallos que hemos tenido cara a portería, no solo por lo bien que ha estado su portero (Andreas Palicka), sino porque hemos lanzado fuera en situaciones muy claras. Y en los últimos minutos nos hemos atascado un poquito con el 5-1 a Dika." declaró el entrenador sobre un Barça que ha ido toda la primera parte a remolque del PSG.

Sobre la reacción culé en la segunda parte, Ortega aseguró: "En el descanso hemos hablado de cómo atacar, porque lo hemos trabajado. No es el primer equipo que nos defiende así. No hemos entrado bien, con una pérdida y dos lanzamientos fallados por Tim (N'Guessan), así que hemos decidido jugar con pequeños y a partir de ahí con una defensa espectacular hemos empezado a remontar y ellos han llegado cansados, han perdido bolas y hemos metido goles fáciles. Estoy muy contento con el resultado, pero quedan 60 minutos y en deporte yo he visto de todo."

Frade, protagonista de la reacción azulgrana

Luis Frade fue, junto a Petar Cikusa y Gonzalo Pérez de Vargas, uno de los artífices de la reacción azulgrana en París, jugador que se mostró "Obviamente satisfecho. Ganar por ocho aquí... si nos lo hubiesen dicho antes de empezar, lo habíamos firmado todos. Hemos hecho un partidazo. En defensa hemos estado a un nivel increíble y en ataque en la primera parte ellos tuvieron un 'Super Palicka' con nueve paradas, que es una cosa increíble" afirmó el pívot.

"Estuvimos muy bien atrás. Recibir 14 goles en una parte y ocho en la otra es una prestación increíble. Tuvimos más efectividad en la segunda parte. Ellos lo han intentado todo, se acercaron atacando siete contra seis y después nos fuimos nosotros. El resumen es que fuimos de menos a más y hemos sacado una victoria impresionante por ocho goles" sentenció el portugués, que acabó el partido con 6 goles en su casillero personal, los mismos que su compañero Melvyn Richardson.

El máximo artillero para los de Ortega fue un Dika Mem que, aunque no firmó una actuación con demasiados 'fuegos artificiales', volvió a liderar a los suyos con 7 goles de 10 disparos.