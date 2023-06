Ortega: "Si hay proyecto deportivo, yo me quedo, por supuesto"

El malagueño dio la cara con profesionalidad ante el silencio de los directivos y responsables presentes Ese tema no me ocupa a mí. Yo como entrenador quiero la mejor plantilla posible", dijo sobre el 'tema Cindric'

El Barça se ha desquitado de la decepción del sábado con una victoria clara y palmaria por 37-31 frente al Paris Saint-Germain que le permite terminar tercero en una Champions League en la que había sido el mejor equipo en la cita de Colonia. Sin embargo, el Magdeburgo volvió a dejarlo con la miel en los labios al igual que en las dos últimas Super Globe.

Y el encargado de valorar el partido y también la situación que vive el club a nivel económico no fue otro que el técnico Carlos Ortega. El malagueño trató de sortear las preguntas que no le correspondían a él con una profesionalidad intachable ante la negativa de responsables y directivos, quienes darán su balance a lo largo de la semana. No es de recibo dejar al míster solo.

"Yo, como entrenador, intento que tengamos el mejor equipo y que tratemos de fichar a los mejores jugadores que se acoplen a nuestra manera de jugar, pero el tema económico manda sobre todo. La situación del club es mala, todos los sabemos y hay que adaptarse. Yo entiendo perfectamente al club, pero hay que adaptarse y tener proyecto. Yo estoy seguro que podemos tener un equipo competitivo haciendo las cosas con tiempo, pero hay que poder hacerlas aun bajando presupuesto", reflexionó el malagueño.

"Se está trabajando en ello y a día de hoy yo sé con qué jugadores voy a contar la temporada que viene. Yo, si hay proyecto deportivo, me quedo, por supuesto. Te lo diré si renuevo el día de mañana también. Yo termino contrato también pronto y supongo que también tendrán que hablar de esto, pero yo hasta el día de hoy me siento respaldado. Yo estoy en que lo haya (proyecto), pero hay que tener los números claros y demás", comentó.

El Barça superó con creces al PSG | EFE

El técnico se rindió a la figura de Ludovic Fàbregas. "Encarna la profesionalidad hasta el último suspiro. Disciplinado y trabajador, todos son adjetivos positivos. Es un boquete muy grande que nos va a dejar, pero a veces el club y a veces los jugadores son los que toman sus decisiones. Nosotros tenemos que rehacernos para tratar de volver aquí el año que viene. Nos hemos conjurado en el vestuario. Posiblemente sea más difícil porque, sobre el papel, podemos bajar algo el presupuesto y hay proyectos que van para arriba, pero no tengáis duda de que lo vamos a pelear", enfatizó.

Luka Cindric no jugó ni un minuto ante el PSG y su continuidad sigue siendo una incógnita. "Ese no es un tema que me ocupe a mí. Yo como entrenador quiero la mejor plantilla posible, pero estamos condicionados por el tema económico y no me corresponde a mí hablar de eso. Algún responsable del club ha insinuado que el tema va para abajo, pero con esa rebaja creo que el equipo que pensamos tener es competitivo Yo, como entrenador del Barça quiero tener a los mejores jugadores y Luka Cindric es un gran jugador", recalcó.

"Yo creo que el equipo se ha mantenido aislado de esos temas. También lo de Gonzalo no ha ayudado, pero aquí si no es una cosa hay otra, siempre hay cosas. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Gonzalo tiene dos años de contrato y me preocupa relativamente. Si se va a ir o firma por otro equipo ya habrá tiempo para negociar, pero Gonzalo tiene dos años de contrato y se va a quedar. Es un tío del Barça de toda la vida. Yo entiendo que le gustaría quedarse, pero también tiene que ver su bienestar económico. Los jugadores también tienen que decidir igual que yo cuando me toque, es así. Si tiene una oferta fantástica y el club no la puede igualar, entiendo perfectamente que piense que se tiene que ir, es humano y cada uno tiene que buscar su futuro. Estamos dentro de un colectivo, pero somos individualidades", reflexionó con una lucidez extraordinaria.

Ortega alabó la profesionalidad de su equipo | EFE

En cuanto a la gran imagen del equipo ante el PSG, Carlos Ortega destacó que cada partido "es una historia y nos hemos encontramos un PSG tocado. Nosotros estábamos tocados, pero hablamos ya por la noche y el equipo ha masticado la derrota y ha sido capaz de salir a competir. El deporte tiene estas crueldades. Dijimos que fue muy duro (perder contra el Magdeburgo) y estamos todos tocados, pero que sería un gran error salir mal contra el PSG y que perder ensuciaría nuestra temporada, que la podemos calificar de notable alto. Habría dejado un poso muy feo. No se merecían salir derrotados. Los jugadores han demostrado que la gente es campeona y estoy muy satisfecho de cómo han encarado el partido", concluyó.