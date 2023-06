Pérez de Vargas deja abierto su futuro... en principio para 2025

El canterano acaba contrato en 2025, pero el Kiel está dispuesto a echar el resto por ficharlo en cuanto pueda "Creo que me he ganado el derecho a decidir mi futuro", comentó Gonzalo en Colonia antes de la Final Four

Lo malo que tienen los problemas económicos de los clubs es que las noticias corren como la pólvora y ofrecen más credibilidad a los rumores o a los cantos de sirenas y esta es precisamente la situación en la que se encuentra un Barça que ha visto desfilar esa primavera a Jordi Alba y a Sergio Busquets, a quienes seguirán Nikola Mirotic con escándalo añadido, Ludovic Fàbregas y Helder Nunes. Es decir, una epidemia que afecta a todos los deportes.

Así las cosas, mientras el Barça de Carlos Ortega vela armas en Colonia de cara a la semifinal de la Champions que disputará este sábado a las 15.15 horas frente a su bestia negra' Magdeburgo, crecen los comentarios sobre el firme interés del THW Kiel en hacerse con los servicios de Gonzalo Pérez de Vargas para suplir al histórico danés Niklas Landin que jugará la próxima temporada en el Aalborg tras una década maravillando en los 'Zebras'.

La realidad es que en sus últimos meses en el club la dupla Xavi Pascual - David Barrufet cerró la renovación del toledano hasta 2025 y que Landin se marcha ya en cuestión de días. Aunque para la próxima temporada cuenta con el checo Mrkva y con el fichaje del veterano galo Vincent Gérard, el técnico Filip Jicha tiene claro que la apuesta para los próximos años tiene que ser otra: Gonzalo.

En este sentido, el meta blaugrana aseguró en los días previos a la Final Four en una entrevista con SPORT que se encuentra "muy a gusto en el club y en Barcelona" y que podría ser feliz "si terminase su carrera en el Barça sin jugar en ningún otro club".

El Barça, en un espectacular show junto al Lanxess | FCB

Pues bien, este viernes ha ido un poco más allá hasta el punto de dejar abierto su futuro en principio de cara a 2025. "Sé que estoy en un momento y lo que quiero es tomar una decisión que sea muy buena para mi futuro. Eso puede pasar en Barcelona, en Alemania y en otro sitio, pero para empezar me quedan dos años de contrato. No es el mejor momento para hablar delo que pueda pasar dentro de dos años, pero no me cierro ninguna puerta. Pase lo que pase me he ganado el derecho de decidir mi futuro", explicó sin tapujos en la víspera de la semifinal.

El caso es que el Kiel le ofrece bastante más dinero que un Barça con telarañas en la cuenta corriente y que no sería de extrañar que los 'Zebras' presentasen una oferta para conseguir un traspaso. Entretanto, el mánager general del cuadro alemán, Viktor Szilagy, aseguraba la semana pasada que “veremos que nos depara el futuro” mientras no descartaba abrir una negociación con el club que preside Joan Laporta.

A día de hoy, parece que Pérez de Vargas no se moverá al menos hasta 2025 y más teniendo en cuenta también que será padre por primera vez en septiembre, pero en la situación actual del club nunca puede decirse 'de este agua no beberé'. Pese a estas palabras, reiteró que está completamente centrado en la Final Four de la Champions y el técnico Carlos Ortega afirmó que no es el momento de abordar este tema.