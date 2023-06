Fàbregas: "El Barça ha sido una aventura maravillosa"

El galo no cierra la puerta a regresar al Barça, "pero el presente para mí es el Veszprém", manifestó "Seguro que el Barça seguirá haciendo historia y ganando títulos", dijo sobre los anunciados recortes

El Barça ha terminado tercero en la Champions League 2022-23 después de superar en un notable encuentro por 37-31 al Paris Saint-Germain en la llamada final de consolación de la Final a Cuatro que se está disputando en Colonia y uno de los protagonistas fue Ludovic Fàbregas en su emotiva despedida del club.

Al ser retirado por Carlos Ortega a dos, 'Ludo' recibió el cariño de sus compañeros y fue vitoreado por la afición blaugrana y por buena parte de los casi 19.000 espectadores. "Sé que ahora me espera un momento muy complicado en el vestuario y es lo que estaba pensando en la pista cuando me cambiaron y los compañeros me abrazaron. Va a ser muy duro, porque hemos vivido muchas cosas juntos y ahora toca despedirse de la mejor manera. Estoy contento, porque ya en la pista lo hemos hecho bien y nos vamos con una victoria. Ahora el equipo se merece muchas buenas palabras de mi parte", recalcó el galo.

"Yo quiero dejar buena imagen y sobre todo mucho respeto. Lo que me hace estar más orgulloso es que creo que la gente me devuelve ese respeto, así que estoy muy contento por esto. Siempre he luchado, siempre lo he dado todo y ver el reconocimiento de la gente que conoce el balonmano me emociona. Yo no cierro la puerta a volver al Barça, pero quiero vivir el momento presente y ahora a corto plazo me voy al Veszprém dos temporadas más una opcional. Después ya veremos, no me cierro ninguna puerta, pero no puedo hablar más allá de lo que tengo firmado", prosiguió el pivote.

A la hora de resumir estas cinco temporadas, Fàbregas aseguró que cuando llegó "sabía que podía ganar muchos títulos, podía vivir muchas Finales Four y podía ganar la Champions pero no pensaba ganar tantos títulos. También ganamos dos veces la Super Globe. El Barça ha sido una aventura increíble. No me esperaba esto, ha sido un placer enorme y me voy con muchas cosas buena. Lo único malo son las derrotas, porque el club me ha tratado muy bien desde el inicio hasta el último día y los compañeros también. Lo hemos pasado muy bien en el vestuario y jugando. Eso es lo más importante para mí".

Fàbregas, su sombra será alargada en el Barça | FCB

En cuanto a su destino, 'Ludo' destacó que el Veszprém "me ha valorado muchísimo desde que empezamos a hablar y es un club que está ilusionado por ganar la Champions y los otros títulos. A partir de julio o agosto conoceré el club más por dentro y el objetivo será intentar ganar la primera Champions de su historia. De momento voy a descansar, porque estoy muy cansado por todo el trabajo que he hecho y después el reto será ayudar a mi nuevo equipo a conseguir los objetivos".

Por último, también se refirió a su decisión de no renovar y la desligó por completo de la crisis económica del Barça. "A ver, yo tomé la decisión hace un año y medio y el club no estaba en las circunstancias actuales . El club está en un momento complicado, pero intenta hacerlo lo mejor posible para gestionar el club y todas las secciones. Si hay recortes, eso lo decide el presidente, pero el Barça siempre será el Barça y estoy seguro de que aquí habrá muy buenos jugadores con talento que serán quizá apuestas como lo fui yo en su momento. Seguro que el Barça seguirá haciendo historia y ganando títulos", concluyó. Se marcha un caballero del deporte y de las pistas. Au revoir!