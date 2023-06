Ortega: "El año pasado nos salió cara y ahora nos ha salido cruz"

El técnico azulgrana destacó que el partido se decidió "por los pequeños detalles y por los penaltis, claro" "No tenía buen regusto con los penaltis desde hace tiempo", recalcó el míster tras caer ante el Magdeburgo

El Barça vive momentos muy amargos después de caer eliminado este sábado en las semifinales de la Champions al caer por tercera vez consecutiva ante un Magdeburgo que también se impuso a los de Carlos Ortega en las dos últimas finales de la Super Globe.

En esta ocasión fue en los penaltis (38-38) con cuatro errores en una suerte del juego que dio al club la pasada Champions, la undécima de la historia de la sección. "No es casualidad. Es un equipo que juega muy bien y que nos cuesta mucho. Llevan un timing fantástico de partido, no pierden apenas pelotas y cuando están cerca del pasivo van al uno contra uno y al final encuentran el tiro claro, el penalti o una exclusión", destacó el malagueño.

"Los rebotes tras las paradas de Nielsen en la primera parte han tenido mucha importancia, porque alguno les ha venido a las manos pero ha habido un par de ellos que tendríamos que haber ido más. Ellos han ido con todo. Ya dije que el partido se decidiría por los detalles y así ha sido. Y por los penaltis también, que hemos fallado cuatro y mira que los hemos trabajado. El año pasado nos tocó cara con los penaltis y esta vez nos ha salido cruz. Esta temporada creo que tenemos más lanzadores de penaltis y hemos fallado más que el año pasado. No tenía regusto bueno con los penaltis desde hace tiempo", prosiguió el técnico blaugrana.

"Salvo seis minutos en la segunda parte (parcial de 6-1) no hemos jugado mal en absoluto. Hemos tenido dos balones para irnos por cuatro que no hemos sido capaces y cuando ellos se han puesto por delante el equipo ha ido hasta el final. Han tenido ellos balón para empatar y la han metido. Es que los dos equipos son muy buenos. El equipo lo ha dado todo y hemos perdido. Estamos jodidos y fastidiados. Esta temporada no hemos perdido ningún partido en el tiempo reglamentario, pero perdimos uno en la prórroga y otro por penaltis contra el Magdeburgo con dos títulos en juego", explicó.

En cuanto a la polémica acción de Damgaard deteniendo un lanzamiento sobre la bocina que habría dado la victoria al Barça cuando podía estar pisando la línea de penalti, Ortega fue diplomático. "Yo no lo he visto. Los árbitros lo han comprobado. No dudo en este caso. Está el del vídeo, ellos lo han visto y han decidido que no había pisado, que no había nada", indicó.

También se refirió al problema físico que sufrió Dika Mem en la segunda parte. "No sé si es el gemelo o el tobillo. Me ha dicho que quería seguir, ha metido un gol nada más salir, pero luego ya he visto que no podía y he pedido tiempo para sacarlo, porque quería seguir en la pista. Se han lesionado posiblemente las dos máximas figuras en ataque de cada equipo (Gisli Kristjansson en los alemanes). La línea entre el triunfo y la derrota es muy fina.

También se le preguntó por los recortes y por el futuro de Cindric después de que el club le comunicara que no cuenta con él. "Obviamente si se gana, el sentimiento es mucho más positivo, pero este equipo ha demostrado entrega, fuerza, ha luchado hasta el final y espero que nos toquen lo mínimo posible. Confío en contar con el equipo que tenemos en la cabeza para optar a llegar otra vez a Colonia. Luka tiene dos años de contrato y si hay algo, no me toca a mí decirlo. Las cosas internas se quedan en el vestuario. Eso es para los que se encargan del tema económico, yo me tengo que encargar de lo deportivo. Ellos son los que tienen que decir por dónde tenemos que tirar", concluyó el andaluz.