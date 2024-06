Piqué: "El Mundial de la Kings League está siendo mucho mejor de lo esperado"

Durante la disputa del Mundial de la Kings League en México, Gerard Piqué atendió a SPORT en exclusiva para repasar todo lo que está sucediendo en el campeonato, su creación y la participación de estrellas como Hazard o Totti. Además, también toda la actualidad de la liga, muy movida en los últimos meses. Expansiones y ventas que han agitado el mundo que crearon hace un año y medio.

¿Cómo estás viendo el Mundial de la Kings League?

Es un espectáculo, está siendo mucho mejor de lo esperado. A nivel de Audiencias, los primeros dos días hemos tenido más de un millón de dispositivos conectados, en algún momento en directo casi 2 millones de personas sin contar las televisiones, solo a nivel digital. Países como Francia, Japón, Italia y Arabia Saudí están teniendo audiencias brutales.

El Mundial está funcionando muy bien para lo que nosotros queríamos que era convertirnos en globales y no solo estar en países de habla hispana como estamos ahora. Queda mucho pero también estamos muy contentos. La gente aquí en México es genial, la audiencia es brutal y como animan en el pabellón. Y ya tenemos ‘Sold Out’ para la Final Four en Monterrey.

¿Qué supondrán los 60 millones de capital riesgo conseguidos?

Nos van a ayudar mucho a crecer, a hacer eventos como el Mundial que es una inversión importante. El hecho de que ahora nos expandamos a varios países más. Anunciamos Italia y en breves, vamos a anunciar otros. Y para ejecutar esta expansión necesitas apoyo financiero. También habrá mejoras para los jugadores en salarios, también para los equipos, etc...

¿Qué te parece la venta de Troncos?

La venta de Troncos es para donde está yendo la Kings League. En los años 70 la NBA empezó con franquicias que poco a poco fueron cogiendo valor y ahora valen millones. No nos quiero comparar porque estamos hablando de un contexto totalmente diferente, pero somos una liga que está empezando y la idea es seguir este camino.

Es decir, que las franquicias valgan cada vez más dinero, que haya inversores que confíen en estos equipos y la primera transacción fue la de Troncos que se valoró en 4 millones y compró el 15% por 600.000 euros. Sé de otras operaciones que están en marcha y seguramente se anunciarán pronto a valoraciones más altas. Hacia allá vamos.

¿Has sentido vértigo en algún momento por lo rápido que está creciendo?

No, la verdad que es lo que queríamos, es cierto que no esperábamos que el crecimiento fuera tan bestia desde que empezamos hace año y medio. Los resultados han sido increíbles, ahora estamos en un momento de establecernos después de un ‘boom’ brutal, es obvio que las audiencias se estabilicen en España, en América han crecido y con el Mundial se han vuelto a disparar a otros niveles. Más que cuando empezamos.

Está teniendo un progreso muy satisfactorio y la idea es ir creciendo con esta base sólida que tenemos. Ahora estamos abriendo otros países que son muy importantes para nosotros.

¿Estás cumpliendo expectativas como presidente?

La verdad es que me lo paso genial. No me lo tomo como un negocio, sino como mi vida ahora mismo, como el día a día, trabajar en equipo con los 150 que somos en Kosmos y la idea es que seamos el próximo año 250. Mucho sacrificio, horas y tiempo dedicado pero que tienen su recompensa. Es súper gratificante ver como construimos algo de cero que se está estabilizando. Invitamos a la gente a unirse.

¿Alguna estrella que no haya podido estar?

Había alguno que ya lo tenía todo cerrado de compromisos y que no podía sumarse, pero la verdad es que fue relativamente fácil. No te puedo decir un nombre porque se va a unir más adelante y queremos hacer un gran anuncio.

La mayoría se han apuntado y relativamente fácil porque les gusta el formato. Rápido, dinámico, es muy interesante y a la gente le gusta tanto para jugar, leyendas del fútbol como Totti o Hazard que vienen aquí a pasárselo bien como otros que prefieren tener un rol de presidente de club como Ferdinand o Neymar.

¿Hay Zlatan Ibrahimovic para rato?

Está el presidente del Mundial que es Zlatan Ibrahimovic, que lo conocemos todos, es un personaje y la verdad es que suma muchísimo. Lo vamos a tener, lo utilizamos mucho la verdad.