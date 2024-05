El Barça, a sellar su billete para la Final Four

Después de la exhibición defensiva en la segunda parte en la pista del Paris Saint-Germain con Thiagus Petrus, Frade y Carlsbogard estelares (22-30), el Barça confía en sellar la clasificación para la Final Four de la Champions este jueves en el Palau (20.45 h, Esport3 y DAZN).

Pese a que el inicio del choque coincidirá con el final del Olympiacos-Barça en el que los de Grimau podrían plantarse en la Final a Cuatro de la Euroliga, las entradas se han agotado y el Palau no falla en estas grandes citas y hoy llevará en volandas a un equipo que ha destrozado todas las previsiones. El pasado verano fue duro y los ‘recortes’ se llevaron por delante a Ludovic Fàbregas y a Luka Cindric, a lo que se unió la grave lesión del esloveno Domen Makuc.

El Montpellier

El peor enemigo del Barça será la confianza con el recuerdo de lo sucedido hace seis años. El equipo azulgrana perdió por 28-25 en la ida y ganaba por 24-18 a 15 minutos del final en la vuelta en plena fiesta en el Palau.

Entre el ambiente de la grada y el +3 en la eliminatoria, los de Xavi Pascual se vieron ya en Colonia y el Montpellier reaccionó liderado por un espectacular Melvyn Richardson para lograr el billete para el Lanxess Arena pese a caer por 30-28 con un gol clave de Diego Simonet. Aquel día el Barça tenía que remontar una desventaja de tres goles y hoy defenderá un +8. Solo un descalabro evitaría el ‘tres de tres’ del Barça de Ortega en Colonia.

¿Vuelve Prandi?

Con Nikola Karabatic ya lejos de su mejor forma pero aún capaz de marcar diferencias, uno de los jugadores clave del PSG es Elohim Prandi. El lateral izquierdo es el segundo máximo goleador de su equipo en la Liga de Campeones con 77 goles tras los 107 del pivote exazulgrana Syprzak, especialista en los penaltis.

Prandi se ha entrenado antes de viajar a Barcelona / PSG HANDBALL

Se probó en la ida y no tuvo buenas sensaciones, por lo que el vallisoletano Raúl González lo sentó en el banquillo. Tampoco jugó el domingo en la victoria ante el Dunkerque (34-27) que acerca al PSG a un otro liguero (tres puntos más que el Nantes a falta de cuatro partidos). Sin embargo, participó en el último entrenamiento antes de viajar a Barcelona y.. con Prandi, su equipo es bastante más peligroso.

Concentración

Desde la victoria en París y tras un fin de semana sin partidos de Liga ASOBAL, Carlos Ortega ha centrado sus esfuerzos en contener la euforia. De hecho, nada más profanar el feudo del PSG, el malagueño estaba “muy contento”, pero también avisó de que el trabajo "no está hecho, porque nos faltan 60 minutos".

El míster insistió en que su trabajo es "mentalizar a los jugadores de que la eliminatoria no está resuelta. El resultado es bueno, pero quedan 60 minutos. Allí hicimos una defensa espectacular, movimos más el banquillo y se demostró que estamos más frescos, pero en el deporte hemos visto de todo y las cosas no están hechas ni mucho menos".

Carlos Ortega está muy satisfecho con sus jugadores / VALENTÍ ENRICH

Tras ello, Ortega puso en valor el trabajo de su equipo: "Se presuponía que iba a ser una temporada complicada, pero los jugadores han hecho un esfuerzo fantástico para suplir las carencias y todos habríamos firmado el resultado de París. Además de la clasificación, es el último partido de Champions esta temporada en el Palau y queremos ganar. Sabemos que va a haber una grandísima entrada y queremos brindar la victoria a nuestra afición”, añadió el míster barcelonista.

No hay novedades en la convocatoria y se quedan fuera los dos lesionados, un Jaime Gallego que no ve la luz al final del túnel y un Domen Makuc cuyo regreso esta temporada no está descartado tras lesionarse de gravedad durante la pretemporada.