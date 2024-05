El 'recado' de Messina a Mirotic: "Integrar a una gran estrella en el equipo no fue fácil"

El Olimpia Milano ha sido una de las grandes decepciones de la actual temporada de la Euroliga. El conjunto italiano, con uno de los presupuestos más altos de la competición, ha vuelto a quedarse fuera de los 'playoff' por segundo año consecutivo. Ni tan solo pudieron clasificarse para la repesca de los 'play in'.

Tras finalizar la fase regular de la Euroliga en la duodécima posición y con un balance negativo de 15 victorias y 19 derrotas, el técnico del equipo, Ettore Messina, ha valorado la actuación del equipo en declaraciones al medio 'Repubblica'.

La inconsistencia en el puesto de base ha sido uno de los problemas más importantes durante el curso en el equipo italiano, donde las incorporaciones no acabaron de funcionar asumiendo la responsabilidad necesaria en la generación de juego.

"No hemos sabido gestionar lo que ha ido viniendo después de que se fueran el Chacho Rodríguez y Malcolm Delaney. Por diferentes motivos, no hemos tenido el nivel que queríamos en la posición de base. Al mismo tiempo, me pregunto qué habría pasado si hubiéramos tenido a Baron toda la temporada. A veces haces todo bien, y otras cometes errores en un mercado en el que, excepto unos pocos equipos, es difícil mantener durante mucho tiempo a los jugadores importantes", señaló el entrenador italiano.

Incluso Messina apuntó que estos problemas en la generación de juego afectaron a Nikola Mirotic, que llegó este verano a Milán como una fuerte apuesta del club italiano. "Nos equivocamos en la posición de base y nos quedamos atascados por eso. Integrar a una gran estrella como Mirotic en el equipo no fue fácil, hubo dificultades que esperemos que no vuelvan en la parte final de la temporada" declaró el técnico.

Además, Ettore Messina indició en los obstáculos en el inicio del curso. "Tuvimos muchas dificultades hasta Navidad, y cuando mejoramos en ataque llegaron las lesiones y no pudimos tener continuidad", finalizó el entrenador del Olimpia Milano.