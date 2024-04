Chus Mateo: "Afrontamos el viaje a Vitoria como si fuéramos cero a cero"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, aseguró que a pesar de dominar por 2-0 la serie de playoffs de la Euroliga contra el Baskonia viajan a Vitoria, a "uno de los campos más duros que hay en Europa siendo visitante", como si fueran cero a cero.

"Es seguramente uno de los campos más duros que hay en Europa siendo visitante, los seguidores están muy cerca de su equipo, animando mucho y presionando al contrario. Afrontamos este viaje como si fuéramos cero a cero", señaló en rueda de prensa.

"No tenemos nada, es un campo complicado y el Baskonia tiene muchos recursos ofensivos y que con facilidad llega a los cien puntos porque el número de posesiones en los partidos con ellos son altos. Mínima relajación, debemos estar muy centrados y prestar mucha atención, olvidarnos del marcador durante el partido y asumir que lo pasado, pasado está", añadió.

"El equipo está bien"

Sobre cómo encaran el choque, indicó: "Las sensaciones son muy bonitas, pero luego hay que ver en la cancha cuáles son. Tenemos al equipo al completo, estamos bien, a nivel físico las cargas son las que queríamos para llegar a este momento. Pero esto es solo un partido y cada uno es una historia distinta. La dinámica en este playoff sin duda está siendo buena. Pero un playoff es un playoff y no hay que menospreciar en ningún momento ninguno de los partidos, si lo haces te equivocas".

De momento, Mateo considera que el plan ha salido como pensaban que podía salir y que han hecho "bien el trabajo con la actitud y la mentalidad mostrada". Pese a elo cree que deben mejorar el balance defensivo: "Hemos de seguir tratando de perder pocos balones, de no regalar puntos en el rebote y de ser capaces de comprometernos como lo estamos haciendo pero, con un poco más de exigencia en el uno contra uno para que todo el mundo esté enchufado".

"Tengo que estar preparado para lo que pueda pasar, para una salida en tromba de ellos o de nosotros, para que ellos cambien su inicio o cualquier situación táctica durante el partido. Hay muchas cosas que no puedes prever y que te pueden sorprender, pero el estado de alerta es importante para estar preparados para lo que pueda pasar. La fortaleza mental es clave y tenemos que llevar el partido para tener opciones de ganar al final", apuntó.

Con un ojo en Howard

Sobre Markus Howard, jugador del rival, declaró: "Es extraordinario, de los mejores que hemos visto en los últimos tiempos en nuestra liga y en la Euroliga. Y va a meter tirazos porque los mete siempre. Lo importante es ser constantes, no bajar la cabeza cuando meta esos tiros tan increíbles que mete y no desfallecer nunca".

"Si mete 35 puntos y ganamos, bienvenido sea. Sabemos que es un grandísimo jugador y va a meter triplazos porque lo hace todos los días, lo importante es no perder el foco de lo importante como equipo como el rebote o el balance defensivo", agregó el técnico.

Además se refirió a lo sucedido el pasado curso, cuando remontaron un 0-2 adverso tras perder los dos primeros enfrentamientos en casa contra el Partizan: "El año pasado dimos la vuelta a una situación muy adversa, porque encima jugábamos fuera de casa. Fue la primera vez que pasó en la Euroliga y estamos muy orgullosos de ello; pero cada playoff es una historia, puede pasar de todo. No me fío de nada, intento ser cauto y transmitir esa alerta a los jugadores. El marcador durante el partido puede ir a favor o en contra, pero lo importante es cómo acaba".

"No hay nada en mi cabeza que ahora mismo pueda hacer presagiar un 3-0, hay un partido que jugar. Hemos olvidado ya que vamos 2-0 y hay un partido en mi cabeza, espero que lo mismo en la de los jugadores. No hago ninguna cábala, solo pienso en cómo salir mañana y plantear el partido", completó.