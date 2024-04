Carles Durán rompe su silencio: "Estoy muy triste, las formas no han sido las que yo quería"

El pasado 8 de abril, el Joventut hizo oficial el despido de Carles Durán, que tras seis temporadas, dejaba de ser entrenador tras una campaña cargada de dificultades y complicaciones en el conjunto verdinegro, con unos objetivos deportivos diferentes a los deseados por una cúpula que decidió adelantar el nombramiento de Dani Miret como entrenador del primer equipo.

La Penya, que venía de dos semifinales de Liga Endesa consecutivas, no logró el billete para la pasada Copa, se despidió de la Eurocup en los cuartos de final, y en ACB, la posibilidad de entrar al playoff se terminó con el triunfo de Baxi Manresa ante Valencia Basket en la pasada jornada.

Tras ser cesado del banquillo verdinegro, Durán rompió su silencio a través de una entrevista en el programa 'Parlant de tot' de Vilassar Ràdio, en el que ha dejado claro su descontento sobre la decisión tomada por el Joventut.

La tristeza de Durán

"Estoy muy triste, porque las formas no han sido las que yo quería o pensaba, y más con el tiempo. Sigo pensando que todavía tenía mucho recorrido, pero estoy tranquilo. Cuando nos salvamos, no todo dependió de mí, y si las cosas no han ido bien, no todo ha sido mi responsabilidad. Me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera. Tras la última derrota en casa ante Murcia, el club se pone en contacto conmigo el día siguiente y me dicen que no lo ven. Antes de eso tenía una mala sensación por mi entorno más cercano", explicó el entrenador, que se hizo cargo de la Penya en 2018, cuando el futuro de la entidad estaba en entredicho.

Carles Duran se queja a los colegiados durante el encuentro ante el Barça / EFE

Durán: "No comparto su idea"

"En nuestro mundo, las cosas tienen que ser casi perfectas y con exigencia. El pasado se olvida rápido. El club no estaba contento con mi faena, pensaba que a corto plazo no habíamos llegado a los objetivos que ellos habían marcado. No comparto su idea, pero también los entiendo y forma parte de nuestra vida profesional. No tengo la sensación de que salvase al club, a la Penya la ha salvado mucha gente. Sí que tengo la sensación de que cogí el equipo e hice algo que todo el mundo decía que era imposible de hacer", expresó.

Así queda la relación Penya-Durán

Durán, que admitió que todavía no tiene ofertas, también explicó que es imposible que él hable mal del Joventut. "Ahora es un mal momento personal con el club y ciertas personas de allí, pero pasará. Si alguna vez vuelven a pensar en mí, les escucharé. Espero que alguien vuelva a confiar en mí y en que puedo crear un proyecto", concluyó.