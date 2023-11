La Penya no puede fallar con la visita del Prometey

El Joventut afronta este miércoles en el Olímpic un partido vital ante el Prometey (20.30 h.) en su intento de engancharse a los primeros puestos de su grupo después de acumular tres derrotas consecutivas que lo han apartado de los puestos de play-off (3-5).

El conjunto de Carles Duran no puede dejar pasar la oportunidad de acabar con esa mala racha ante su afición ante el cuadro ucraniano, sexto en el grupo con 4-4 y que también pugna por entrar en esas primeras posiciones del grupo.

Cada partido es importante, especialmente para nosotros”, explica DeShaun Thomas, uno de los pilares del equipo en la competición europea. “Será un partido duro, porque la Eurocup siempre es competitiva”, explicaba en declaraciones al club.

Entrar bien en el partido

“Debemos entrar bien en el partido y controlar lo que podemos controlar, intentar hacernos fuertes en casa, esta es la parte más importante. Tuvimos un par de derrotas en casa y ahora hemos de conseguir encontrar una racha de triunfos y volver al camino de las victorias, para encontrarnos cómodos y con una buena energía”, dijo.

La falta de regularidad ha sido uno de los motivos por lo que la Penya no ha sumado más victorias, unido a las bajas que no han ayudado. Aunque ahora no vale la pena las lamentaciones, y el equipo tiene que ir a más. “Creo que debemos estar unidos, ir todos juntos. Hemos tenido lesiones pero no pueden ser excusas. Tenemos un gran equipo, grandes jugadores, buenos jóvenes así que debemos seguir trabajando y no rendirnos”, dijo.

Carles Duran no podrá contar con Vladimir Brodziansky ni Miguel Allen con la duda de Guillem Vives y Jordi Rodríguez. Ante Tomic vuelve a Europa y debe ser una pieza importante para la recuperación verdinegra en esta novena jornada de la Eurocup.