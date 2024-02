Marc Gasol, presidente a tiempo completo

Marc Gasol, leyenda del baloncesto español con nueve medallas con la selección y un anillo de la NBA, anunció hace unos días su retirada definitiva con un acto y un cortometraje bajo el título ¿Y ahora qué?: pues ahora se centrará a horario completo en la presidencia del Bàsquet Girona, actualmente en su segunda temporada en la liga Endesa.

"La temporada pasada hacía de jugador y presidente y quizás era un poco más complicado y este año al no tener la parte de jugador por la mañana evidentemente está más de lo que ya estaba, pero no notamos la diferencia entre antes y ahora. Siempre ha estado. Siempre está. Está presente cada día", subraya Stefi Batlle, CEO de la entidad, a EFE.

Batlle reivindica que "no es un presidente representativo, sino totalmente ejecutivo. Trabaja y está presente en las decisiones de todos los departamentos y en todos los niveles. Está constantemente creando, pensando y trabajando. Como presidente tiene la última palabra, pero escucha mucho y trabaja mucho en equipo. Es una persona muy transversal".

"Es alguien que está muy presente, aunque la gente no se lo pueda imaginar. Y siempre ha sido así: incluso cuando estaba en Estados Unidos. No es algo nuevo: no ha comenzado a hacer de presidente a raíz de la retirada. Ya lo era", añade Batlle.

Gasol, enamorado de la ciudad desde su paso por el Akasvayu (2006-2008), creó el Bàsquet Girona en 2014 y el club ha ido creciendo hasta límites insospechables. Se ha llegado al límite de abonados que permite Fontajau, 4.197, y el club tiene una lista de espera de 2.200 peticiones. Ampliar el pabellón no es una prioridad porque no es una posibilidad a corto plazo ni depende solo del club por ser municipal, "pero sí es algo que hemos mirado porque el 'ticketing' y los abonos son una gran fuente de ingresos evidentemente".

"Estamos súper contentos porque la gente responde muchísimo. Solo ha habido un par de días que no se ha rozado o hecho un 'sold out'", afirma Batlle antes de avanzar que el curso que viene el Girona ya no será un club privado: la parte profesional se convertirá en sociedad anónima y la base, el equipo de silla de ruedas y las actividades sociales se gestionarán desde una fundación.

De los 60 jugadores de la base del inicio se ha crecido hasta 450 niños y niñas. "Y no podemos crecer más porque no tenemos más pabellones para entrenar", asegura Batlle. De hecho, la entidad empezó como un club de base, sin primer equipo, y la base "sigue siendo totalmente prioritaria, muy importante": "Es la esencia de nuestro club".

El club, en este sentido, pone mucho énfasis en los valores, con programas en escuelas de toda la provincia con jugadores del primer equipo entre otras iniciativas. "Comprendemos el baloncesto como una herramienta de transformación social, aunque suene a tópico. La excusa del deporte o el baloncesto nos sirve para llegar a muchos sitios. Tenemos la suerte de tener un altavoz que nos permite concienciar en materia de salud física y mental o de medio ambiente, más allá de la prioridad que es el deporte", argumenta la CEO.

Su página web tiene cinco apartados: club, actualidad, sostenibilidad, partners, una lista creciente con FIATC a la cabeza y nombres como CaixaBank, Estrella Damm o YOSOY, y contacto. El club busca ser "coherente" en los patrocinios: "Siempre buscamos sumar gente al proyecto, pero siempre gente que tenga un sentido. Si trabajamos hábitos saludables o el tema de los plásticos no trabajaremos con según quien", dice.

El Bàsquet Girona cuenta con un trabajador específico en el plano de la sostenibilidad, "social y medioambiental". Lleva el contacto y el trabajo con entidades sociales y escuelas y diseña y organiza actividades e iniciativas medioambientales como las recogidas al paso del río Ter por Fontajau, con jugadores "desde la base al primer equipo", o la instalación de sistemas de ósmosis para reducir el plástico. Hace dos años ya se cambiaron los grifos de Fontajau para reducir el consumo de agua.

El club está haciendo un estudio para reducir su impacto en materia de viajes del primer equipo por ejemplo y también trabaja en detalles que pueden parecer más pequeños: "En la oficina no hay papel o hay el mínimo posible porque las competiciones nos obligan a imprimir estadísticas. Desgraciadamente hay cosas que todavía se tienen que hacer".