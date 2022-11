Da Silva: "A Saras le gusta jugar al ajedrez con el baloncesto"

El ala-pívot alemán ha analizado para SPORT sus primeros meses en un Barça con el que firmó hasta 2025 "Cuando estás contento, Saras quiere más. Te reta todo el tiempo", afirma Da Silva antes del duelo ante 'su' ALBA

Licenciado en Biología por la Universidad californiana de Stanford Cardinal, el ala-pívot alemán Oscar da Silva ha experimentado con células madre, habla cinco idiomas y ya empieza a demostrar el porqué del fichaje más desconocido del verano.

A escasas horas del duelo de este jueves que supondrá su regreso a la pista del ALBA Berlin, el azulgrana ha explicado sus sensaciones a SPORT y ha analizado su situación en un cuadro azulgrana en el que estará al menos hasta 2025.

¿Cómo se encuentra en el Barça?

Muy bien. Me gustan Barcelona y Catalunya. Es un honor estar en el club más grande del mundo. En la pista también me encuentro mejor cada día y sí, todo va muy bien.

¿Es mejor estudiante o jugador?

Ya veremos... ahora soy mejor jugador (ríe). Me dedico a jugar, pero también estoy estudiando los sistemas de Saras, que son difíciles.

Dicen que a los jugadores inteligentes les cuesta más asimilar los sistemas, porque lo quieren tener todo controlado...

Puede ser. La dificultad principal es que en Berlín teníamos un sistema libre con Israel (González) que había instaurado antes Aíto. Aquí Saras controla un poco más el juego y le gusta jugar al ajedrez con el baloncesto, por decirlo así. Tienes que estar muy atento para saber qué pasa en cada momento. Para mí es bastante nuevo y me está costando, porque tienes que procesar muchísima información.

Es su tercer cambio. De la Universidad al Ludwigsburg, de allí al ALBA y ahora el Barça.

Para mí es muy bueno haber dado estos pasos adelante tan rápidamente. Aún tengo mucho que mejorar y mucho que aprender.

Da Silva sube el balón sin problemas con sus 2,06 de altura | VALENTÍ ENRICH

¿Qué nota se pone hasta ahora?

Estoy consiguiendo lo que me había propuesto. Yo sabía que no sería fácil. De hecho, cuando hablamos por teléfono antes de fichar el propio Saras me dijo que sería un gran cambio. Al principio había tanta información que no entendía nada, pero ya lo voy controlando. No soy de ponerme notas, pero estoy contento por estos dos meses.

¿Se considera más un tres que puede jugar de cuatro o un cuatro que puede jugar de tres?

Mi posición favorita es el cuatro. En mi primer año en la Universidad y antes en Múnich jugué mucho de tres, aunque con los años me he asentado más en el cuatro o alguna vez hasta en el cinco. En el tres lo más difícil es defender un pick and roll, por ejemplo. Yo me considero un jugador dinámico y me sé mover bien para mi altura. ¡Ah!, en el ALBA jugué un partido de tres... vamos a ver qué depara el futuro.

Este jueves visitan al ALBA. ¿Es especial para usted volver a Berlín?

Sí, claro. Allí tengo muchos amigos y mantengo una buena relación con el club. Nos separamos de manera bastante amistosa y estoy muy feliz de que vayamos a jugar allí.

¿Cree que Saras está contento con su rendimiento?

Lo bueno de Saras es que cuando tú estás contento y satisfecho, él siempre quiere más. Así no dejas nunca de mejorar si tienes esa misma mentalidad, que es una de las razones por las que vine. Es un gran entrenador y te reta siempre. Además, si no le gustase no me habría fichado. Él siempre quiere más.

Oscar da Silva confía mucho en sus condiciones | JAVI FERRÁNDIZ

¿Le preocupa que el inminente regreso de Mirotic le reste minutos?

Igual que Saras, Niko es una de las razones por las que vine. Quiero aprender del MVP de la Euroliga que también es el mejor ala-pívot. Es una situación ideal para seguir evolucionando. Nuestras calidades son un poco diferentes y en la pista doy al equipo cosas distintas a todo lo que nos va a ofrecer él. No estoy preocupado, no creo que vaya a jugador dos minutos.

¿Motiva ver tan ilusionado a un crack como él?

Sí, claro. Para mí sigue siendo un jugador de nivel NBA. Es muy, muy bueno. Tenemos que ser un poquito pacientes con él y darle un mes para que termine de ponerse a punto, pero a partir de ahí seguro que va a ser otra vez el Niko que fue MVP de la pasada temporada.

¿Sigue soñando con la NBA o podría quedarse en Europa?

Claro que me gustaría jugar en la NBA, pero estar aquí no es muy diferente. Estoy en un gran equipo y la Euroliga hay partidos mejores y se juega mejor baloncesto que en algunos partidos de la NBA.

Su hermano Tristan lo está haciendo muy bien en Colorado. ¿Lo ve en la elite?

Totalmente. Tiene más talento que yo, juega muy bien y ya veremos qué ofertas tiene cuando termine la Universidad en 2024. Tiene mucho futuro como jugador profesional y además es lo que él quiere.

Da Silva, en las pruebas médicas con el Barça | FCB

Lo eché de menos en el pasado Eurobasket. ¿Le gustaría volver a la selección alemana?

Sí. Además, estamos clasificados para el Mundial de 2023 y me encantaría estar allí. Me habría gustado jugar el Eurobasket, pero tuve alguna lesión la temporada pasada, fiché por el Barça y no salió. Sería estupendo volver a jugar con mí país.

¿Le gusta este Barça?

Sí. Lo mejor es que tenemos mucho margen para crecer como equipo, porque hay mucha gente nueva. Necesitamos un poco de tiempo para conocernos, pero me gustan mis compañeros a nivel personal y también como jugamos. Ya hemos tenido momentos muy buenos...

(Interrumpo) ¿Por qué les cuesta tanto mantener las ventajas?

Es verdad. No sé. Es un tema de concentración, de consistencia. Es algo que va a mejorar con un poco más de tiempo, estoy seguro.

¿Ve a este equipo con capacidad para pelear por la Euroliga?

Todos somos ambiciosos y queremos ganar. Tenemos jugadores con experiencia y mucho nivel, así que la respuesta es sí, evidentemente.