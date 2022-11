Kuric ha vuelto con la escopeta muy cargada

Después de siete semanas fuera de las pistas, el ‘killer’ barcelonista ha vuelto a gran nivel con 5/6 en triples Nikola Mirotic está cada día mejor y no se descarta ni que esta misma semana ya viaje con el equipo a Berlín

La vida de Kyle Kuric es una historia de superación que no parece tener fin. Desde que se hizo importante en la Universidad de Evansville pese a no contar en principio hasta su gravísima doble operación en la cabeza por un tumor en 2015 cuando militaba en el Gran Canaria, el estadounidense con pasaporte esloveno muestra una resiliencia a pruebas bombas de la que hecho gala ya en dos ocasiones en el Barça.

La primera llegó en 2020 en la pretemporada cuando sufrió un fuerte golpe contra el duelo en la estadía de Encamp que le hizo pasar por el quirófano para restañarle la plaquilla que lleva en la cabeza desde hace siete años. Y la segunda se produjo el pasado 2 de octubre cuando un golpe ante el Baskonia le provocó un traumatismo craneoencefálico que se complicó por sus antecedentes y que lo ha mantenido siete semanas KO.

Enchufadísimo

Por lo visto en los dos partidos que disputó la pasada semana, Kuric no entiende de eso de volver poco a poco. Ávido de sentir cómo el balón se desliza por sus dedos tras su plástica suspensión, el escolta azulgrana ha anotado cinco de los siete triples que intentó la pasada semana.

51 días después de acabar con problemas el duelo ante el Baskonia, el ex de Estudiantes, ‘Granca’ y Zenit hizo acto de aparición en el Palau ante el Partizan a 5:06 del final con 69-55 en el marcador y 62 segundos después se elevó para anotar un triple desde el centro que acompañó con un robo. Y es que Kuric no responde al típico perfil del tirador al que no gusta bajar el culo en defensa como los Mike James, Milos Teodosic o Jaycee Carroll.

Kuric ha vuelto a superar otro contratiempo | VALENTÍ ENRICH

Fue el aperitivo para lo del domingo ante el Covirán (100-82), cuando anotó sin fallo los cuatro triples que lanzó en un primer cuarto que disputó completo (los tres últimos en 108 segundos. Su racha de 5/5 desde su regreso se rompió en el último cuarto ante los nazarís, cuando el aro escupió su lanzamiento.

El caso es que Kuric ha vuelto a gran nivel casi dos meses después de este nuevo percance importante y el Barça está de enhorabuena, porque es el mejor especialista del equipo para desatascar partidos por sus magníficos porcentajes.

Mirotic, casi a punto

Las noticias de la enfermería son excelentes y la esperadísima vuelta de Nikola Mirotic está más caliente que nunca tras un largo proceso de recuperación de la complicada lesión en el tendón de Aquiles que se le agravó en la parte final de la pasada temporada que le obligó a pasarse sus vacaciones veraniegas en Montenegro trabajando sin descanso.

Mirotic, esta temporada vestido de calle en el Palau | VALENTÍ ENRICH

Niko regresó a los entrenamientos el 19 de noviembre y en las últimas sesiones se le ha visto a muy buen nivel. El de Pogdorica está muy motivado y ansioso por debutar, aunque los médicos no quieren el más mínimo riesgo. No se descarta que viaje el miércoles a Berlín, aunque la visita del ASVEL al Palau el 9-D se antoja muy ‘golosa’.