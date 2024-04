Duras críticas por las invitaciones del Mutua Madrid Open: "No se ve en ningún lugar del mundo..."

Las invitaciones del Mutua Madrid Open no han dejado contento a gran parte del tenis español. No es la primera vez que grandes voces nacionales estallan por como se han gestionado las 'wild card'. El último en hacerlo ha sido el español Bautista Agut.

Roberto Bautista, tras perder en la fase previa ante su compatriota Albert Ramos, pudo estar en el cuadro final al entrar como 'lucky loser' por lesión. Tras ganar en primera ronda ante Daniel Galán por 7-6, 4-6 y 6-1, estalló por como gestiona el Mutua Madrid Open las invitaciones al torneo. En esta edición, de las 14 invitaciones, tan solo una ha sido para un tenista español (Martín Landaluce).

El castellonense se mostró crítico con el hecho de que la organización haga jugar fase previa a tantos tenistas españoles: “Me ha tocado jugar la previa, eso es todo. La verdad que esperaba tener una invitación, pero bueno, yo siempre he estado en una posición de privilegio, escuchando a compañeros míos quejándose. Entiendo que el torneo es propiedad de iMG y favorezca a sus clientes, entiendo que miren por lo suyo, pero no comparto que este torneo tenga grandísimas cantidades de dinero de sponsors e instituciones españolas y que eso no sirva para nada," explicó.

El enfado de Bautista es tal que, calificó lo sucedido como único en el mundo: "Eso no pasa en ningún lugar del mundo, en ningún país, ningún torneo de los que yo juego vemos algo así. Esto solo pasa aquí”.

¿Qué es iMG?

Roberto Bautista, en su crítica hacia el torneo, explicó que el problema con las 'WC' vienen de iMG. La International Management Group, más conocida como iMG, es una de las agencias de representación de deportistas más importantes en el panorama actual, siendo, también, la propietaria del Mutua Madrid Open. De esta manera, las invitaciones han ido a parar a jugadores de esta compañía.

Las invitaciones a los tenistas dependen de la organización de cada torneo. Lo que suele suceder en los campeonatos de ATP, es que se invite a tenistas nacionales del país donde se juega. Por lo que, en el Masters 1000 de Madrid, no ha sido así. En Madrid, la gran mayoría de 'WC' se les otorga a jugadores que son representados por iMG, en vez de a tenistas españoles. Jugadores como Blanch, Jerry Shang, Joao Fonseca, Zizou Bergs sí tuvieron la WC.

No es la primera ocasión que una figura importante del tenis español se ha pronunciado. Hace dos años, el tenis español firmó una carta en la que Verdasco fue la cara visible: "Nos resulta sorprendente, a la vez que muy frustrante, que el mayor evento de tenis en España muestre un apoyo tan pequeño (o nulo) a los tenistas españoles con las invitaciones otorgadas, especialmente en los cuadros principales", señalaron en la carta.